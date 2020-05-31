Онлайн-свидание с мамой устроили осужденному несовершеннолетнему в Караганде
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В преддверии празднования «Дня защиты детей», администрация учреждения АК-159/1 (СИЗО) департамента уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области организовала несовершеннолетнему осужденному онлайн-свидание с мамой, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«В связи с введенными ограничениями в период карантина, посещение родственников во всех учреждениях ДУИС по области были приостановлены. Но мы хотели поздравить единственного содержащегося у нас в изоляторе несовершеннолетнего и решили организовать для него онлайн-свидание с его мамой, тем более она сейчас находится в городе Нур-Султане» - сообщил исполняющий обязанности начальника учреждения АК-159/1 Байтасов Есимжан.
Такой подарок не мог не порадовать осужденного. Не сдерживая эмоции, он смог не только поговорить, но и увидеться с мамой. Но на этом подарки не закончились, волонтеры общества «Красного полумесяца» передали юноше продуктовый пакет.
«В рамках подписанного партнёрского соглашения между Карагандинским областным филиалом общества Красного полумесяца Республики Казахстан и ДУИС по Карагандинской области. Мы сегодня передаем осужденному, находящемуся в СИЗО, в честь «Дня защиты детей» продуктовый набор и средства индивидуальной защиты и надеемся, что хоть как-то поддержим его в данной ситуации», - сообщила директор Карагандинского областного филиала общества Красного полумесяца Республики Казахстан Абрамова Татьяна.
Парень признаётся, что для него это было сюрпризом.
«Благодарю руководство и администрацию учреждения АК-159/1 ДУИС по Карагандинской области за предоставленную возможность увидеться и поговорить с мамой, для меня это неожиданно, и я очень рад проведенному онлайн-свиданию» - сообщил юноша.
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