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Онлайн-спартакиада среди студентов началась в Караганде

Автор:  
Агата Мухамеджанова
22 Февраля 2021, 21:39
Онлайн-спартакиада среди студентов началась в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде стартовала ХV онлайн-спартакиада среди студенческой молодёжи на призы акима Карагандинской области. Спортивное событие, организованное Управлением физической культуры и спорта, посвящено 30-летию Независимости Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соревнования пройдут с 22 по 28 февраля. Запланированы личные и командные первенства. От каждого из восьми вузов области выступят 43 участника. Из-за формата состязаний пришлось отказаться от командных игр.

«Из-за пандемии мы не сможем провести соревнования по баскетболу и волейболу. Всего будет восемь видов спорта: лыжные гонки, гиревой спорт, лёгкая атлетика, шашки, тогызкумалак, асық-ату, конькобежный спорт, Президентское многоборье. Все виды технически позволяют нам провести спартакиаду в режиме онлайн», - рассказал главный судья спартакиады Нурлан Тусупов.

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Победители и призёры в общекомандном зачёте будут награждены кубками, дипломами и ценными призами от Карагандинского университета им. Е. А. Букетова. Участникам команд, занявшим первые три места по каждому из видов спорта, вручат грамоты и медали.

«Я участвую в соревнованиях по лёгкой атлетике. Студенты университета им. Е. А. Букетова, где я учусь, уже 11 раз приносили вузу победу. Благодарю организаторов за возможность поучаствовать в таком спортивном состязании. Надеюсь, что наш вуз и на этот раз станет первым», - поделилась участница соревнований Лаура Жанибекова.

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