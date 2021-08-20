Онлайн-спартакиада Saryarka прошла в Караганде
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Управление физической культуры и спорта Карагандинской области организовало областную онлайн-спартакиаду Saryarka, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Любители спортивных состязаний показали все свои возможности в шашках, силовой гимнастике, пауэрлифтинге, жонглировании мячом и гиревом спорте. Так как спартакиада проводится онлайн и необходимо высылать видеоролик с выполненным упражнением, в начале видео участники обязательно должны были показать документ, удостоверяющий личность, и представиться.
Шашки
Семь туров прошли 16, 17, 18 и 19 августа.
Президентское многоборье, силовая гимнастика
Подтягивание на перекладине за 4 минуты для мужчин.
16 августа – возрастная категория 18–34 года.
17 августа – возрастная категория 35 лет и старше.
Подъем туловища из положения лежа на спине за 1 минуту для девушек и женщин.
18 августа – возрастная категория 18–34 года.
19 августа – возрастная категория 35 лет и старше.
Видео в указанные дни соревнований по возрастным категориям участники соревнований отправляют на электронный адрес: veronika.ermolaeva.67@mail.ru.
Пауэрлифтинг (классический жим штанги лёжа)
16 августа – все женские категории.
Информацию отправлять на WhatsApp: +7-702-537-99-44.
17 августа – мужчины (53, 59 кг).
Информацию отправлять на WhatsApp: +7-776-555-36-55.
18 августа – мужчины (66, 74 кг).
Информацию отправлять на WhatsApp: +7-771-336-60-71.
19 августа – мужчины (83, 93 кг).
Информацию отправлять на WhatsApp: +7-701-374-72-35.
20 августа – мужчины (105, 120, +120 кг).
Информацию отправлять на WhatsApp: +7-707-915-17-65.
В состязаниях принимают участие следующие возрастные категории:
- юноши и девушки (с 2007–2003 г. р.);
- юниоры и юниорки (2002–1998 г. р.);
- мужчины и женщины (1997–1960 г. р.);
- ветераны (60 лет и старше).
Видео участника направляется на указанные номера WhatsApp в дни соревнований по весовым категориям.
Жонглирование мячом
Участники набивают мяч на открытом воздухе любой частью тела, кроме рук. Результат засчитывается по количеству ударов за 1 минуту.
Соревнования проводились 16 и 17 августа с 10:00 до 14:00. В них приняли участие все желающие от 9 до 18 лет.
Гиревой спорт
Толчок двух гирь от груди за 6 минут среди мужчин.
Вес снарядов: 16, 24, 32 кг.
17 августа – весовая категория 53, 63, 68 кг:
18 августа – весовая категория 73, 78, 85 кг;
19 августа – весовая категория 95, +95 кг.
Рывок одной гири за 6 минут среди женщин.
Вес снарядов: 8, 12, 16, 24 кг.
20 августа – весовая категория 58, 68, +68 кг.
Призеры спартакиады будут награждены грамотами и медалями областного управления спорта.
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