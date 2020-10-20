Онлайн-совещание по вопросам проведения ІХ Гражданского форума прошло в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в столице состоялось онлайн-совещание по вопросам организации и проведения ІХ Гражданского форума, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

В нем приняли участие руководитель управления внутренней политики Талгат Рахманбердi и представители НПО. В ходе заседания представители гражданского общества подняли ряд вопросов, часть из них будет включена в повестку дня ІХ Гражданского форума.

«Мы наблюдаем, что в обществе существует запрос на усиление общественного контроля. Инструмент бюджета участия – самый передовой. Жители должны обладать равными правами и одинаково участвовать со всех районов города. Возможно, мы придем к тому, чтобы наши соотечественники могли рассматривать вопросы по бюджету участия, касающиеся не только благоустройства», – сказала представитель НПО Алтынай Нуркеева.

Также в ходе конференции были затронуты вопросы выстраивания взаимодействия с КСК и повышения роли НПО в решении актуальных вопросов в сфере ЖКХ, выстраивания механизма формирования государственного социального заказа на уровне районных акиматов, усиления общественного мониторинга, повышения эффективности деятельности госорганов за счёт контроля со стороны НПО, текущие вопросы.

«Все поднятые вопросы будут учтены. Мы всегда открыты к диалогу с НПО, другими организациями. Нам важна не только обратная связь. Рассматривая ваши предложения, мы заинтересованы не только в диалоге, но и качественном конечном результате», – сказал руководитель управления внутренней политики Талгат Рахманбердi.

Напомним, впервые Гражданский форум был проведен в 2003 году. Он стал началом формирования системных механизмов взаимодействия институтов гражданского общества и государственных органов. В соответствии с национальным планом на 2016–2020 годы по развитию взаимодействия неправительственных организаций и государства в РК, Гражданский форум проходит в стране один раз в два года.