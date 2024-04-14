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    23:47, 13 Апрель 2024 | GMT +6

    Онлайн-систему регулирования международных грузоперевозок внедрили Казахстан и Узбекистан

    грузоперевозки
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Казахстан и Узбекистан ввели электронную систему обмена разрешительными документами в сфере международных грузоперевозок, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По данным министерства транспорта Узбекистана, с целью ускорения процесса грузоперевозок между странами внедрена электронная система обмена бланками разрешений «E-Permit».

    В ведомстве отметили, что созданию благоприятных условий в сфере международных грузоперевозок между двумя странами, широкому внедрению в этот процесс современных цифровых технологий уделяется особое внимание.

    — Произведен обмен первыми квотами с помощью применения системы «E-Permit» и грузовые автотранспортные средства проследовали через таможенный пост «Яллама». Данная система успешно запущена в тестовом режиме специалистами Центра «Цифровой транспорт, — сообщили в Минтранспорта.

    Теги:
    Казахстан Логистика Транспорт Узбекистан Международные отношения
    Мадибек Джанибеков
    Автор
    Мадибек Джанибеков
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