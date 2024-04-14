Онлайн-систему регулирования международных грузоперевозок внедрили Казахстан и Узбекистан

Казахстан и Узбекистан ввели электронную систему обмена разрешительными документами в сфере международных грузоперевозок, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным министерства транспорта Узбекистана, с целью ускорения процесса грузоперевозок между странами внедрена электронная система обмена бланками разрешений «E-Permit».

В ведомстве отметили, что созданию благоприятных условий в сфере международных грузоперевозок между двумя странами, широкому внедрению в этот процесс современных цифровых технологий уделяется особое внимание.