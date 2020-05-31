Онлайн-сервис «Мемориал» запускает МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Онлайн-сервис «Мемориал», содержащий базу данных о жертвах политических репрессий, вскоре заработает на новом портале МВД РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Данный социально значимый сервис был создан на ведомственном веб-сайте МВД для обеспечения доступа к информации о репрессированных лицах и их реабилитации.

«Мемориал» содержит колоссальный объем информации – дела 109 тысяч 186 политзаключенных и членов их семей. Только за 2019 год через сервис «Мемориал» в архивы ОВД поступило более 2000 обращений от родственников репрессированных, исследователей, общественных организаций и государственных органов.

Реабилитированные граждане либо их представители, а в случае их смерти, родственники имеют право на ознакомление с документами непроцессуального характера из уголовных дел, а также на получение сохранившихся в данных дела рукописей, фотографий и других личных документов, либо их копий.

За время своей работы сервис «Мемориал» помог восстановить информацию по нескольким международным запросам. В архивы МВД поступило обращение от Крымской Автономной Республики, были найдены 34 уголовных дела в отношении крымских татар. В ответ на запрос общественного движения «Опора Ингушетии» ЧИАР РФ сотрудники архивов подняли 790 уголовных дел, заведенных на представителей чеченской и ингушской национальностей. Также проведена работа по поиску дел в отношении репрессированных лиц еврейской национальности. В результате были найдены 800 архивных уголовных дел.