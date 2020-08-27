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Онлайн семинар по Covid-19 для сельских медиков прошел в Нур-Султане

27 Августа 2020 18:18
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Онлайн семинар по Covid-19 для сельских медиков прошел в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня по инициативе Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» в столице прошел онлайн семинар для сельских медицинских сотрудников по диагностике, профилактике и лечению больных с коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Онлайн семинар проводился в столичном центре неврологии и эпилепсии. Около 100 сельских врачей из близ расположенных сельских населенных пунктов Акмолинской области подключились через платформу Zoom. Среди них были фельдшеры, врачи, медицинские сотрудники. Спикерами выступили активист партии «Ауыл», врач невролог-эпилептолог высшей категории Алтынай Елубаева и врач невролог высшей категории Гульназия Иденова.

«В период пандемии наша партия выезжала в близлежащие сельские регионы и проводила мониторинг качества медицинских услуг. При этом, мы, конечно, встретились с медицинскими работниками, жителями села и выяснили, что действительно недостаточно информации по данному заболеванию. Мы объясняем сельским жителям, какие профилактические мероприятия нужно проводить. В процессе нашей поездки у них возникали вопросы по этой теме. Мы посетили врачебные амбулатории, в некоторых селах нет медицинских пунктов. Это тоже большая проблема, люди должны куда-то обращаться», - рассказала журналистам врач невролог-эпилептолог высшей категории Алтынай Елубаева.

Поэтому, по ее словам, семинар посвящен вопросам коронавирусной инфекции, дифференциальной диагностике ОРВИ, в частности актуальным вопросам по коронавирусной инфекции: как вести таких пациентов, что необходимо делать в случае выявления заболевших.

«К примеру, мы разъясняем, если у пациента развивается дыхательная недостаточность, то есть дыхательные подушки. В первую очередь, необходимо предпринять меры профилактики, чтобы инфицированный не заражал окружающих. Медицинским работникам нужно беседовать с населением, чтобы они не проводили массовые мероприятия, семейные торжества. Потому что бессимптомные носители могут заражать здоровых людей», - отметила врач.

В ходе семинара врачи, имеющие опыт работы лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, также разъяснили сельским врачам, какие профилактические мероприятия необходимо проводить для защиты от вирусных инфекций. По завершению выступления сельские медики задали интересующие их вопросы по этой теме.


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#Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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