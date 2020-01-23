Онлайн-семинар к 175-летию Абая прошел в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В актюбинском университете имени Сактагана Баишева прошел онлайн-семинар, посвященный 175-летнему юбилею Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Собравшимся студентам и магистрантам вуза рассказали о роли Абая в казахской духовности, о ценностях его произведений, красоте поэтического языка, философской глубине и гражданской позиции поэта.

«Идеи Абая, озвученные в XIX веке, до сих пор актуальны и для нашего общества. Абай пишет про многочисленные человеческие недостатки, его «Слова назидания» необходимо изучать и донести их смысл молодому поколению. Считаю, что каждый казах должен знать Абая. Через изучение Абая, через познание его личности можно пропагандировать патриотизм и любовь к родине», - говорит директор центра «Рухани жангыру» Мухтар Миров.

По его словам, с 2019 года в вузе проходят мероприятия, посвященные юбилею поэта, конкурсы чтецов «Слов назидания». Планируется также подготовить цикл лекций, ввести курс «абаеведения» для студентов всех специальностей, которых насчитывается 7 тысяч человек, также этот курс будет вестись для студентов высшего медицинского колледжа. Помимо этого, планируется открыть в вузе центр Абая.