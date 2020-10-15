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Онлайн сдают экзамены воспитанники военно-технической школы в Семее

Автор:  
Руслан Шакабаев
15 Октября 2020, 22:22
Онлайн сдают экзамены воспитанники военно-технической школы в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее воспитанники военно-технической школы сдают экзамен в режиме онлайн, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального командования «Восток».

В ведомстве сообщили, что сегодня по итогам обучения свыше 30 воспитанников военно-технической школы сдают экзамены по практическим действиям. Практические занятия проходят по строевой, огневой, инженерной, физической подготовке и радиационной, химической и биологической защите. На пяти учебных точках выпускники военно-технической школы продемонстрируют свои навыки и полученные знания. За сдачей экзаменов в онлайн-режиме наблюдал генеральный директор РГКП «Военно-технической школы МО РК» генерал-лейтенант запаса Болат Дарбеков.

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После окончания военно-технической школы молодые люди могут призваться для прохождения службы по контракту в ряды Вооруженных сил Республики Казахстан и другие воинские формирования.
«Я поступил в эту школу после окончания высшего образования. Преподаватели нас обучили военному делу. Особенно нам были интересны практические занятия. В военно-технической школе уставной порядок. Постоянно занимаемся над повышением своего профессионального уровня. С уверенностью могу сказать, что покажу хорошие результаты по предметам обучения. Кроме того, здесь я познакомился с интересными ребятами, приобрел новых друзей. В дальнейшем желаю призваться в ряды ВС РК и служить своей Родине», - отметил выпускник военно-технической школы Али Бияхметов.

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По итогам экзамена лучший результат по радиационной, химической и биологической защите показал воспитанник Кабір Мерей.
Напомним, военно-техническая школа предназначена для подготовки военно-обученного резерва. Курсанты проходят обучение по основным предметам боевой подготовки. Продолжительность обучения составляет 40 дней. По окончании подготовки курсанты сдают экзамены по всем предметам обучения. После чего приводятся к присяге и получают военный билет.

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