Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Международная деятельность

Онлайн-саммит глав стран ОДКБ пройдет 10 января

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
10 Января 2022, 09:16
Онлайн-саммит глав стран ОДКБ пройдет 10 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня как ожидается, состоится онлайн-встреча лидеров стран ОДКБ. Ранее о подготовке видеоконференции сообщила пресс-служба премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который в этом году председательствует в Совете коллективной безопасности объединения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Тема номер один - ситуация в Казахстане. Развертывание Коллективных миротворческих сил в республике завершилось. Подразделения уже охраняют стратегически важные объекты. Выполнение ими задач будет продолжено до полной стабилизации обстановки.

Напомним, Президент Казахстана предложил провести саммит ОДКБ в онлайн-формате.


ОДКБ  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами