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    15:42, 07 Февраль 2021 | GMT +6

    Онлайн-рубрику «Караганда и карагандинцы» открыл музей ИЗО ко дню рождения города

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В рамках проекта «Говорящие картины» Карагандинский областной музей изобразительного искусства запустил онлайн-рубрику «Караганда и карагандинцы», посвящённую Дню города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    10 февраля 1934 года Караганде был присвоен официальный статус города. И традиционно музей отмечал эту дату выставкой. В этом году из-за пандемии музейные работники не стали нарушать традицию и приглашают горожан на виртуальную экспозицию «Караганда и карагандинцы». В неё вошли портреты людей, чья деятельность стала неразрывной частью становления и развития города.

    Открыл рубрику портрет Александра Гапеева кисти карагандинского художника Раимкула Есиркеева. Рассказала о выдающемся геологе автор проекта Айгуль Омарова. Именно Александр Гапеев открыл, что Михайловская, Саранская и Карагандинская копи представляют собой одно структурное целое. Это в корне изменило представление о Караганде как о месторождении чисто местного значения.

    Именем Александра Гапеева названа не только улица, но и угольный пласт в Карагандинском угольном бассейне.

    Видео «Караганда и карагандинцы» сопровождается сурдопереводом сотрудницы Дома культуры глухих Татьяны Головченко.

    Музыкальное сопровождение - фольклорный ансамбль детской музыкальной школы №1 «Думан сазы».

    Побывать на онлайн-экскурсии и познакомиться с онлайн-рубриками можно на страницах музея в соцсетях:

    Facebook - группа «Карагандинский областной музей изобразительного искусства»;

    «ВКонтакте» - «Карагандинский областной музей изобразительного искусства»;

    Instagram - @karaganda_muzei_izo;

    YouТube-канал музея по ссылке: https://www.youtube.com/channel/UCRmgMV54GHIcfgmfWkk5-Aw.


    Теги:
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