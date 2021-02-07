Онлайн-рубрику «Караганда и карагандинцы» открыл музей ИЗО ко дню рождения города

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В рамках проекта «Говорящие картины» Карагандинский областной музей изобразительного искусства запустил онлайн-рубрику «Караганда и карагандинцы», посвящённую Дню города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

10 февраля 1934 года Караганде был присвоен официальный статус города. И традиционно музей отмечал эту дату выставкой. В этом году из-за пандемии музейные работники не стали нарушать традицию и приглашают горожан на виртуальную экспозицию «Караганда и карагандинцы». В неё вошли портреты людей, чья деятельность стала неразрывной частью становления и развития города.

Открыл рубрику портрет Александра Гапеева кисти карагандинского художника Раимкула Есиркеева. Рассказала о выдающемся геологе автор проекта Айгуль Омарова. Именно Александр Гапеев открыл, что Михайловская, Саранская и Карагандинская копи представляют собой одно структурное целое. Это в корне изменило представление о Караганде как о месторождении чисто местного значения.

Именем Александра Гапеева названа не только улица, но и угольный пласт в Карагандинском угольном бассейне.

Видео «Караганда и карагандинцы» сопровождается сурдопереводом сотрудницы Дома культуры глухих Татьяны Головченко.

Музыкальное сопровождение - фольклорный ансамбль детской музыкальной школы №1 «Думан сазы».

Побывать на онлайн-экскурсии и познакомиться с онлайн-рубриками можно на страницах музея в соцсетях:

Facebook - группа «Карагандинский областной музей изобразительного искусства»;

«ВКонтакте» - «Карагандинский областной музей изобразительного искусства»;

Instagram - @karaganda_muzei_izo;

YouТube-канал музея по ссылке: https://www.youtube.com/channel/UCRmgMV54GHIcfgmfWkk5-Aw.