Онлайн прошла «Ночь в музее – 2021» в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе акция «Ночь в музее – 2021» прошла в онлайн-формате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе акции мастер Еркосай Абилов показал, как плести камчу, Демеу Жолымбетов исполнил отрывки из разных эпосов.

Хотя Актобе находится в «желтой» зоне по коронавирусу, проведение массовых мероприятий не разрешено. Поэтому и «Ночь в музее» прошла в онлайн-режиме. Вначале была проведена традиционная акция «Жәдігер жерде қалмасын». В ходе прямого эфира жители города Оралбай Елубайулы, Багдагуль Толеутаева передали в фонд музея ценные экспонаты, а заместитель директора средней школы-гимназии №55 Берик Сатмагамбетов – пилон-стелу, посвященную женщине-батыру Сапуре Матенкызы. Также в рамках акции прошли научно-методичесский онлайн-семинар для районных музеев и онлайн-встреча поэтов и исполнителей эпоса Актюбинского региона. Мастер прикладного искусства Еркосай Абилов показал, как изготавливается камча.

«Уздечки, нагрудники для лошади можно плести из 12 ремешков. Плести из кожи трудно, но старательный человек быстро это освоит. Я изготовил и передал в музей седло. Сейчас оно находится среди ценных экспонатов. На это мероприятие я принес камчу с костяной рукоятью. Я подарил ее сыну на свадьбу вместе с домброй. Рукоять изготовлена из бедренной кости овцы. Я изготовил много вещей из кости, выставлял их на нескольких международных выставках. «Ночь в музее» дала возможность все это показать людям. Мы должны сохранять любовь к искусству», – сказал Еркосай Абилов.

Далее прошла онлайн-викторина «Знаете ли вы?», представляющая собой путешествие в мир природы, исполнялись казахские песни под караоке. Также были проведены онлайн-экскурсии по залам «Алтын адам», «Руханият», «Өлке табиғаты». В зале «Руханият» есть фотовыставка, рассказывающая об истории областной мечети Нур-Гасыр. Строительство мечети началось 22 апреля 2006 года. В 2008 году она была сдана в эксплуатацию, в церемонии участвовал Первый Президент-Елбасы Нурсултан Назарбаев. К 20-летию Независимости был открыт областной музей «Руханият». В музее хранятся изделия мастеров Еркосая Абилова и Болата Атыраубаева.