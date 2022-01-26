Онлайн-проект «Мерейлі Мәртөк ауданы» запустили в Мартукском районе Актюбинской области

МАРТУК. КАЗИНФОРМ - Проект «Мерейлі Мәртөк ауданы» разработан в рамках концепции Президента РК Касым – Жомарта Токаева «Слышащее государство», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

По словам представителей акимата Мартукского района, «Слышащее государство» - это государство, где главным являются интересы гражданина, где налажен механизм взаимодействия государственных органов с гражданами и функционирует безбарьерная инфраструктура, позволяющая гражданам быть вовлеченными в процесс принятия решения и контроля за ними.

«В этой связи основной целью проекта «Мерейлі Мәртөк ауданы» является анализ предложений населения по развитию экономики, инфраструктуры, социальной и других важных сфер жизнеобеспеченности.

Данный проект - площадка, созданная для общества, которое вовлечено в процесс принятия решений, что позволяет сделать наш район сильным и постоянно развивающимся», - сообщили представители акимата Мартукского района.

Анкета включает в себя проведение опросов жителей района, причем организаторы утверждают, что предложения жителей могут быть внесены как для развития всего района, так и для определенного сельского округа и населенного пункта.

От полноты и корректности вашего предложения зависит качество проведения мониторинга. Поэтому убедительно просим вас принять участие и тем самым оказать содействие в социально-экономическом развитии Мартукского района!

Личное участие в опросе поможет повысить уровень оказания услуг и социальной обеспеченности, а также посодействует развитию благоустройства, сферы сельского хозяйства и предпринимательства. Немаловажностью программы «Мерейлі Мәртөк ауданы» является снижение уровня критики в сторону государственных инноваций, а также общественное обсуждение планируемых проектов»,

За первый день анкетирования поступило свыше 90 предложений от населения Мартукского района», - говорится в обращении руководства акимата района к населению.