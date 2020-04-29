Онлайн-проект «Ерлікке тағзым» запустили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в регионе многие проекты для молодежи проходят в режиме онлайн. В канун Дня Великой Победы молодежно – ресурсный центр Акмолинской области инициировал электронный каталог «Ерлікке тағзым» в социальной сети Instagram, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление внутренней политики.

Для того чтобы подвиг родственников вошел в каталог, каждый желающий может отправить фото и историю, повествующие о героизме их родственников на фронте.

Несмотря на то, что данная страница была запущена буквально недавно, за короткий промежуток времени она собрала более 1000 подписчиков, передает управление внутренней политики.

По словам организаторов, проект должен передать эстафету памяти, показать величие и самоотверженность подвига дедов и прадедов, завоевавших Победу.

«Мы помогаем каждому почувствовать свою сопричастность к этой исторической дате и успеть сказать личное «спасибо» нашим ветеранам. Сегодняшняя молодежь должна помнить, какой ценой была отстояна Победа. Ребята должны понимать, что защита своей Родины – это священный долг каждого гражданина нашей страны», - пояснила руководитель молодежно – ресурсного центра Анар Бельгибаева.

Подписчики не только присылают материалы для размещения, но и выражают искренние слова благодарности за такое благое дело.

«Огромное спасибо вашему центру за такой современный, креативный подход. Электронный каталог – это тот же самый Бессмертный полк, только в онлайн-формате. Я думаю, что благодаря этому вашему хорошему началу, мы не только вспомним о таком Великом подвиге, но и сможем узнать много нового о героях, оставшихся в тени», - отметила советник главнокомандующего Национальной гвардии РК, полковник Дамелы Ибраева.

К слову, ребята из молодежно – ресурсного центра запускают также ряд проектов для молодежи, посвященных Дню защитника Отечества.