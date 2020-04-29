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Онлайн-проект «Ерлікке тағзым» запустили в Акмолинской области

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
29 Апреля 2020, 16:03
Онлайн-проект «Ерлікке тағзым» запустили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в регионе многие проекты для молодежи проходят в режиме онлайн. В канун Дня Великой Победы молодежно – ресурсный центр Акмолинской области инициировал электронный каталог «Ерлікке тағзым» в социальной сети Instagram, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление внутренней политики.

Для того чтобы подвиг родственников вошел в каталог, каждый желающий может отправить фото и историю, повествующие о героизме их родственников на фронте.

Несмотря на то, что данная страница была запущена буквально недавно, за короткий промежуток времени она собрала более 1000 подписчиков, передает управление внутренней политики.

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По словам организаторов, проект должен передать эстафету памяти, показать величие и самоотверженность подвига дедов и прадедов, завоевавших Победу.

«Мы помогаем каждому почувствовать свою сопричастность к этой исторической дате и успеть сказать личное «спасибо» нашим ветеранам. Сегодняшняя молодежь должна помнить, какой ценой была отстояна Победа. Ребята должны понимать, что защита своей Родины – это священный долг каждого гражданина нашей страны», - пояснила руководитель молодежно – ресурсного центра Анар Бельгибаева.

Подписчики не только присылают материалы для размещения, но и выражают искренние слова благодарности за такое благое дело.

«Огромное спасибо вашему центру за такой современный, креативный подход. Электронный каталог – это тот же самый Бессмертный полк, только в онлайн-формате. Я думаю, что благодаря этому вашему хорошему началу, мы не только вспомним о таком Великом подвиге, но и сможем узнать много нового о героях, оставшихся в тени», - отметила советник главнокомандующего Национальной гвардии РК, полковник Дамелы Ибраева.

К слову, ребята из молодежно – ресурсного центра запускают также ряд проектов для молодежи, посвященных Дню защитника Отечества.

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