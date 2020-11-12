Онлайн-прием провел главный полицейский Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Из-за ограничений, связанных с карантином, глава департамента полиции Акмолинской области Арманбек Баймурзин провел личный прием граждан через платформу Zoom, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

С волнующими вопросами посредством платформы Zoom к начальнику департамента обратились пятеро жителей региона.

«Первым к онлайн-кабинету по приему граждан подключился житель города Кокшетау, временно проживающий в Южной Корее. Мужчину интересовали вопросы в рамках раследования уголовного дела по факту кражи у него плазменного телевизора стоимостью 95 000 тенге. Арманбек Баймурзин поставил заявителя в известность, что расследование находится под его непосредственным контролем, а после проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий по делу будет принято окончательное процессуальное решение и в течение 10 дней уголовное дело будет направлено в суд», - рассказали в ведомстве.

Следующий обратившийся в ходе устного договора передал своему давнему знакомому 10 млн тенге для развития бизнеса, но вернуть деньги ему не удалось. Глава ведомства поручил следственно-оперативной группе выехать в Туркестанскую область для продолжения расследования, так как подозреваемый и основные свидетели проживают в Сарыагашском районе.

За помощью к главному полицейскому обратились еще трое акмолинцев по вопросам расследования уголовных дел. Каждое заявление Арманбек Баймурзин взял на личный контроль, а также поручил руководителям компетентных служб в кратчайшие сроки детально разобраться во всех проблемных вопросах.

«Несмотря на временные ограничения, любой житель региона может обратиться к главному полицейскому области с вопросом, входящим в сферу компетенции департамента полиции. Для этого в интернет-пространстве созданы и функционируют ведомственные социальные сети, личная страница начальника областного департамента в Facebook, а также адреса электронной почты», - добавили в полиции.