Онлайн-прием провел главный полицейский Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Из-за ограничений, связанных с карантином, глава департамента полиции Акмолинской области Арманбек Баймурзин провел личный прием граждан через платформу Zoom, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
С волнующими вопросами посредством платформы Zoom к начальнику департамента обратились пятеро жителей региона.
«Первым к онлайн-кабинету по приему граждан подключился житель города Кокшетау, временно проживающий в Южной Корее. Мужчину интересовали вопросы в рамках раследования уголовного дела по факту кражи у него плазменного телевизора стоимостью 95 000 тенге. Арманбек Баймурзин поставил заявителя в известность, что расследование находится под его непосредственным контролем, а после проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий по делу будет принято окончательное процессуальное решение и в течение 10 дней уголовное дело будет направлено в суд», - рассказали в ведомстве.
Следующий обратившийся в ходе устного договора передал своему давнему знакомому 10 млн тенге для развития бизнеса, но вернуть деньги ему не удалось. Глава ведомства поручил следственно-оперативной группе выехать в Туркестанскую область для продолжения расследования, так как подозреваемый и основные свидетели проживают в Сарыагашском районе.
За помощью к главному полицейскому обратились еще трое акмолинцев по вопросам расследования уголовных дел. Каждое заявление Арманбек Баймурзин взял на личный контроль, а также поручил руководителям компетентных служб в кратчайшие сроки детально разобраться во всех проблемных вопросах.
«Несмотря на временные ограничения, любой житель региона может обратиться к главному полицейскому области с вопросом, входящим в сферу компетенции департамента полиции. Для этого в интернет-пространстве созданы и функционируют ведомственные социальные сети, личная страница начальника областного департамента в Facebook, а также адреса электронной почты», - добавили в полиции.
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