Онлайн-прием граждан провёл Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов провел онлайн прием граждан. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, передает МИА «Казинформ».

«Для системного решения вопросов горожан важно проводить приёмы граждан на регулярной основе. Жители не только озвучивают свои проблемы, но и делятся своими идеями и предложениями касательно дальнейшего развития столицы.

Сегодня провёл еженедельный личный приём граждан. В режиме онлайн принял 10 жителей - это свыше 20 вопросов. К основным вопросам относятся: участие в жилищных программах, получение образования, медпомощи, соцпомощи, содействие в трудоустройстве и т.д. Поступившие вопросы берём в работу.

Жители могут получить помощь и консультацию также в наших социальных центрах, как Жануя (ул.Бейбитшилик,14), единый Центр по оказанию услуг в сфере жилья (пр.Республики,32), iQala (Кошкарбаева,29)», - написал аким.



