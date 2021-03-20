РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:30, 19 Март 2021 | GMT +6

    Онлайн-прием граждан провёл Алтай Кульгинов

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов провел онлайн прием граждан. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, передает МИА «Казинформ».

    «Для системного решения вопросов горожан важно проводить приёмы граждан на регулярной основе. Жители не только озвучивают свои проблемы, но и делятся своими идеями и предложениями касательно дальнейшего развития столицы.

    Сегодня провёл еженедельный личный приём граждан. В режиме онлайн принял 10 жителей - это свыше 20 вопросов. К основным вопросам относятся: участие в жилищных программах, получение образования, медпомощи, соцпомощи, содействие в трудоустройстве и т.д. Поступившие вопросы берём в работу.

    Жители могут получить помощь и консультацию также в наших социальных центрах, как Жануя (ул.Бейбитшилик,14), единый Центр по оказанию услуг в сфере жилья (пр.Республики,32), iQala (Кошкарбаева,29)», - написал аким.



    Теги:
    Другие государственные органы Астана Акимат Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Сегодня, 04:04
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    Сегодня, 03:00
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!