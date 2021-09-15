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    15:36, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Онлайн-платформу для обмена телепроектами тюркоязычных стран предложили создать на ЕАМФ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО РТРК «Qazaqstan» Ляззат Танысбай предложила создать онлайн-платформу для обмена телевизионными проектами тюркоязычных стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Корпорация снимает около сериалов, состоящих из 200 серий в год, мы предлагаем рынку 15-16 сериалов в год. В настоящее время мы начали подготовку к сериалу «Коркыт ата», и есть идея сделать этот сериал общим продуктом для всего тюркского мира и также представить на ваших каналах», - обратилась Ляззат Танысбай к участникам круглого стола «СМИ тюркоязычных стран. Развитие сотрудничества в условиях новой реальности» в рамках Евразийского медиа форума (ЕАМФ).

    Глава телерадиокорпорации вместе с тем предложила создать площадку для обмена телевизионными историческими проектами тюркоязычных стран.

    «Каждый год мы готовим на наших и ваших телеканалах множество новых продуктов в культурно-историческом направлении. Для их обмена предлагаем создать онлайн-платформу сериалов или общий информационный сервис. Таким образом сделать так, чтобы любой телеканал мог загрузить анонсы для презентации нового продукта. А мы должны сделать так, чтобы телеканал заинтересованного государства получил его бесплатно. Это хорошая возможность показать нашу общую историю на родном языке каждой страны, эту систему можно использовать и как франшизную площадку», - предложила Ляззат Танысбай.

    Напомним, в работе круглого стола в рамках Евразийского медиа форума принимают участие председатель Национальной телерадиокомпании (НТРК) (Узбекистан) Алишер Хаджаев, директор телерадиокомпании Duna Media (Венгрия) Иштван Палффи-Орбан, политолог, специализирующийся на проблемах Южно-Кавказского региона, постсоветского пространства и Ближнего Востока, политический обозреватель Тоффик Аббасов, журналист, руководитель отдела международных новостей NTV (Турция) Ахмет Ешилтепе, вице-президент Международной Тюркской академии, доктор политических наук (Азербайджан) Физули Маджидли Зульфу оглы, главный редактор информационного агентства «Avesta», Таджикистан Джанатхон Курбанова.

    Ранее Ляззат Танысбай сообщила , что совместно с кыргызстанской стороной телеканал Qazaqstan намерен снять документальный фильм о писателе Чингизе Айтматове.

    Теги:
    Тюркский мир Евразийский медиа-форум СМИ
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