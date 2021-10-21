Онлайн-перепись населения снова доступна для граждан
Заполнить анкеты, как и прежде, можно на специализированном сайте sanaq.gov.kz, авторизовавшись через портал E-Gov и через мобильное приложение Aitu. Функция прохождения онлайн будет доступна до конца переписи населения.
В период с 1 сентября по 15 октября функцией онлайн-переписи воспользовались почти 40 процентов граждан. С 1 октября интервьюеры начали подомовой обход. Ими уже опрошены 5938259 человек. Тем, кто прошел перепись в онлайн режиме необходимо показать уведомление о прохождении переписи интервьюерам, повторного опроса не будет.
«Бюро национальной статистики благодарит граждан за проявленную активность и призывает принять участие в важнейшем мероприятии десятилетия! В Казахстане каждый важен!» - говорится в сообщении.
Напомним, Бюро национальной статистики отреагировало на распространяемую в соцсетях информацию о том, что в Казахстане якобы просят людей заполнять анкеты переписи населения за других граждан. В ведомвстве официально заявили, что со стороны Бюро национальной статистики такое требование не выставлялось, и попросили в случае выявления таких фактов обращаться по номерам телефонов на сайте sanaq.gov.kz.