Онлайн-мероприятия организуют для школьников на каникулах в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя управления образования города Нур-Султана Римма Имангазинова сообщила, что для проведения предстоящих весенних каникул школьников будут организованы онлайн-мероприятия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

«Одним из важных вопросов для нас является вопрос проведения учащимися весенних каникул, которые начнутся 20 марта и продлятся до 31 марта. Каникулы пройдут под девизом «Дети Казахстана - весенняя капель!» - прокомментировала представитель управления образования.

Она также особо отметила, что для организации полезной и активной деятельности учащихся в каникулярное время разработан план мероприятий, проводимых в режиме онлайн.

«Впереди праздничные дни, весенние каникулы у наших детей. Желаю всем отличного отдыха и зарядом бодрости продолжить учебу в четвертой четверти! В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией просим всех вас соблюдать санитарные нормы», - резюмировала Римма Имангазинова.