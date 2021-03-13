20:21, 12 Март 2021 | GMT +6
Онлайн-мероприятия организуют для школьников на каникулах в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя управления образования города Нур-Султана Римма Имангазинова сообщила, что для проведения предстоящих весенних каникул школьников будут организованы онлайн-мероприятия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.
«Одним из важных вопросов для нас является вопрос проведения учащимися весенних каникул, которые начнутся 20 марта и продлятся до 31 марта. Каникулы пройдут под девизом «Дети Казахстана - весенняя капель!» - прокомментировала представитель управления образования.
Она также особо отметила, что для организации полезной и активной деятельности учащихся в каникулярное время разработан план мероприятий, проводимых в режиме онлайн.
«Впереди праздничные дни, весенние каникулы у наших детей. Желаю всем отличного отдыха и зарядом бодрости продолжить учебу в четвертой четверти! В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией просим всех вас соблюдать санитарные нормы», - резюмировала Римма Имангазинова.