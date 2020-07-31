Онлайн-мероприятие на Курбан айт провело Духовное управление мусульман Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В первый день Курбан айта Духовное управление мусульман Казахстана на своих страницах в «YouTube» и «Instagram» провело онлайн-мероприятие «Курбан айт – великий праздник», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие, прошедшее с 08:00 до 09:00 часов по времени Нур-Султана, началось с поздравительного выступления председателя ДУМК, Верховного муфтия Наурызбай кажы Таганулы.

Заместитель председателя ДУМК, наиб-муфтий Ершат Онгаров рассказал об особенностях удаленного (онлайн) жертвоприношения, руководитель отдела религиозного образования и подготовки кадров Смайыл Сейтбеков – об истории жертвоприношения в Курбан айт, заместитель отдела шариата и фетв ДУМК Хасан Аманкулов – о правилах жертвоприношения.

В ходе мероприятия такие известные деятели, как Аким Тарази, Нурторе Жусуп, Дархан Кадыров, Дихан Камзабекулы поздравили мусульман Казахстана с праздником Курбан айт, и выразили свои благие пожелания.