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Онлайн-лекции для школьников проводит музей Абая в Семее

17 Марта 2020 15:57
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Онлайн-лекции для школьников проводит музей Абая в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Семее музей-заповедник Абая предлагает посетителям онлайн-лекции и 3D-путешествия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В городском инфоцентре сообщили, что в целях развития творческих связей между кабинетом абаеведения и музеем поэта, коллектив школы-лицея Абайского района организовал видеоурок.

В рамках познавательного урока директор музея Абая Жандос Аубакир рассказал школьникам о жизни поэта, литературном наследии и поэтическом окружении, а также познакомил ребят с работой музея и ценными экспонатами.

Отметим, практики онлайн-экскурсий придерживаются в настоящее время крупнейшие музеи США и Европы, которые также организуют лекции, игры и 3D туры с использованием возможностей интернет-ресурсов.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Культура, Абай,
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Автор:

Орал Ерланулы

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