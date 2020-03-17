Онлайн-лекции для школьников проводит музей Абая в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Семее музей-заповедник Абая предлагает посетителям онлайн-лекции и 3D-путешествия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городском инфоцентре сообщили, что в целях развития творческих связей между кабинетом абаеведения и музеем поэта, коллектив школы-лицея Абайского района организовал видеоурок.

В рамках познавательного урока директор музея Абая Жандос Аубакир рассказал школьникам о жизни поэта, литературном наследии и поэтическом окружении, а также познакомил ребят с работой музея и ценными экспонатами.

Отметим, практики онлайн-экскурсий придерживаются в настоящее время крупнейшие музеи США и Европы, которые также организуют лекции, игры и 3D туры с использованием возможностей интернет-ресурсов.