Онлайн-Курбан айт: 1500 алматинцев получили мясо жертвенных животных

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы продолжается контроль за соблюдением карантинных мер в рамках празднования Курбан айт: свыше 600 голов скота не запустили в город для жертвоприношения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городе Алматы действуют строгие ограничения. Запрещена работа убойных цехов, проведение массовых мероприятий, коллективных молитв, а также ввоз скота. Производить ритуал разрешено только в специально отведенном месте представителям духовенства и доверенным лицам, все остальные верующие могут заказать обряд жертвоприношения онлайн с помощью сайта qurban2021.kz . В честь священного праздника за полтора дня мясо жертвенных животных раздали 1453 нуждающимся. Алматинцам еще раз напоминают о правилах празднования Курбан айта в условиях карантина.

Вокруг периметра города Алматы развернуты посты полиции и ветконтроля, которые пресекают все попытки завезти скот в город. Это связано с запретом главного санитарного врача мегаполиса на убой и продажу скота в дни айта, так как обряд жертвоприношения сопровождается массовым скоплением людей, что чревато распространением коронавирусной инфекции.

По данным территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК по городу Алматы, за время дежурства с 16 по 20 июля текущего года сотрудниками инспекции было возвращено за пределы города 31 голова крупного рогатого скота, 571 голова мелкого рогатого скота, 3 головы лошадей.

«Сотрудниками инспекции усилен ветеринарно-санитарный контроль и надзор на территории города Алматы. Ведется разъяснительная работа с населением, производятся объезды всех восьми районов города. Проверяются рынки, мясокомбинаты, убойные площадки, пункты, а также мечети города», - сообщил руководитель отдела биологической безопасности Территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК по городу Алматы Нурлан Ташимов.

К слову, работа убойных цехов и рынков по реализации животных (в том числе в живом виде) остановлена. Забой скота и их реализация не производятся. Однако, несмотря на запрет, на территории Алатауского района на пересечении улиц Балкурай-Молодежная были зафиксированы факты реализация мелкого рогатого скота в неустановленном месте, примерное количество 100 голов. С нарушителями проведены разъяснительные беседы. Животные вывезены за пределы города.

На сегодня объезд районов города по установлению и пресечению незаконной реализации и забоя скота продолжается. Что касается постов, они будут работать до конца празднования Курбан айта.

В управлении по делам религий города Алматы отметили, что горожанам не стоит переживать по поводу того, что невозможно приобрести на рынках и в частных владениях живой скот для обряда жертвоприношения в честь Курбан айта. Это можно сделать в режиме онлайн. Его алгоритм был определен духовным управлением мусульман.

На сегодня подали заявки на онлайн-обряд и заклание 341 барана, 112 овец и 30 КРС. Жертвенное мясо получат около 1500 человек. А главное – эта мера хороша тем, что значительно снижается риск заражения коронавирусом, говорят представители духовенства.

«Онлайн-жертвоприношение происходит только в назначенном месте. За проведением закреплена специальная группа, посторонним людям вход запрещен, все проходит в строгом соответствии с санитарными требованиями. Хотел бы настоятельно попросить граждан не посещать места убоя, так как в городе сложная эпидемиологическая ситуация», - отметил наиб имам Центральной мечети города Алматы Мадияр Пиримкулов.

Представитель духовенства призвал верующих подойти ответственно к празднованию Курбан айта. В эти дни оставаться дома, не ходить в гости и не устраивать массовые застолья. В это непростое время все имамы города Алматы просят сограждан проявить смирение и сделать все для остановки распространения инфекции.



