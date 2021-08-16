Онлайн кредиты оформили мошенники от лица двух тысяч казахстанцев

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – С начала года интернет-мошенники похитили персональные данные 2 тысяч человек, на основе которых оформили онлайн кредиты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом на онлайн брифинге рассказал официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз.

«С каждым днем процветает деятельность интернет-мошенничества. Полиция предупреждает казахстанцев быть бдительными, тем не менее, регистрируются факты мошенничества с помощью интернета. С 9 по 15 августа на территории республики проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Против мошенничества», направленное на предупреждение, раскрытие и пресечение преступлений, совершенных с применением информационных технологий, в том числе интернет-мошенничества. В результате чего выявлено 270 правонарушений за неделю. Среди них: мошенничество против интернет пользователей – 230, кражи с применением информационных технологий - 6, незаконный доступ к информации - 4, по другим видам преступления – 30 фактов», - рассказал Нурдильда Ораз.

Также, по его словам, раскрыто 433 преступления, совершенные ранее.

«В ходе мониторинга интернета выявлено 664 ресурса с незаконным контентом. В целом, с начала года органы внутренних дел зафиксировали свыше 13 тысяч фактов интернет-мошенничества. 5000 из них были возбуждены по фактам мошенничества, основанным на рекламе, размещенной ими на торговых площадках и сайтах в интернете. 2000 актов мошенничества связаны с изъятием персональных данных граждан, от имени которых после чего были оформлены онлайн кредиты. Более 1000 фактов мошенничества совершены путем получения персональных данных и реквизитов карточных счетов граждан, у которых были похищены средства через мобильный банкинг», - проинформировал официальный представитель ведомства.