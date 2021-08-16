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Онлайн кредиты оформили мошенники от лица двух тысяч казахстанцев

16 Августа 2021 12:20
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Онлайн кредиты оформили мошенники от лица двух тысяч казахстанцев

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – С начала года интернет-мошенники похитили персональные данные 2 тысяч человек, на основе которых оформили онлайн кредиты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Об этом на онлайн брифинге рассказал официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз.

«С каждым днем процветает деятельность интернет-мошенничества. Полиция предупреждает казахстанцев быть бдительными, тем не менее, регистрируются факты мошенничества с помощью интернета. С 9 по 15 августа на территории республики проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Против мошенничества», направленное на предупреждение, раскрытие и пресечение преступлений, совершенных с применением информационных технологий, в том числе интернет-мошенничества. В результате чего выявлено 270 правонарушений за неделю. Среди них: мошенничество против интернет пользователей – 230, кражи с применением информационных технологий - 6, незаконный доступ к информации - 4, по другим видам преступления – 30 фактов», - рассказал Нурдильда Ораз.

Также, по его словам, раскрыто 433 преступления, совершенные ранее.

«В ходе мониторинга интернета выявлено 664 ресурса с незаконным контентом. В целом, с начала года органы внутренних дел зафиксировали свыше 13 тысяч фактов интернет-мошенничества. 5000 из них были возбуждены по фактам мошенничества, основанным на рекламе, размещенной ими на торговых площадках и сайтах в интернете. 2000 актов мошенничества связаны с изъятием персональных данных граждан, от имени которых после чего были оформлены онлайн кредиты. Более 1000 фактов мошенничества совершены путем получения персональных данных и реквизитов карточных счетов граждан, у которых были похищены средства через мобильный банкинг», - проинформировал официальный представитель ведомства.


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#Борьба с преступностью   #МВД РК  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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