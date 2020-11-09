Онлайн-кредиты на шесть человек оформила мошенница в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичными полицейскими в ходе операции «Hi-tech» задержана мошенница, которая, обманув знакомого работника торгового дома, завладела персональными данными шести граждан и оформила на них онлайн-кредиты на сумму около 550 тысяч тенге. Об этом на онлайн-брифинге рассказал официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе операции «Hi-tech» полицейскими также выявлены многочисленные факты обмана интернет-пользователей. Так, столичными полицейскими задержана мошенница, которая, обманув знакомого работника торгового дома, завладела персональными данными шести граждан и оформила на них онлайн-кредиты на сумму около 550 тысяч тенге. После оформления кредита она сообщала им об ошибочном перечислении денег и просила вернуть ей на карту», - сообщил официальный представитель ведомства.

Также задержан житель столицы, который завладел деньгами в размере 356 тысяч тенге, воспользовавшись чрезмерной доверчивостью пяти граждан.

«Последний на сайте «ОЛХ» разместил объявление об якобы изготовлении водительских удостоверений. После поступления на Qiwi-кошелек денег, он переставал реагировать на звонки. Житель Жамбылской области изобличен в совершении ряда интернет-мошенничества путем сбора средств на благотворительные цели. Для этого он создал подложный фонд, находил контакты предпринимателей и просил оказать помощь в развитии фонда. Деньги перечислялись на зарегистрированные на лжефонд счета», - рассказал Нурдильда Ораз.

На сегодняшний день, по его словам, установлены 15 обманутых руководителей коммерческих структур, которым причинен ущерб на общую сумму 2 млн 300 тысяч тенге.

«Министерство внутренних дел РК призывает граждан быть бдительными и не доверять обещаниям легкой и быстрой наживы. И обязательно обо всех подобных случаях сразу сообщать в полицию», - обратился к казахстанцам Нурдильда Ораз.