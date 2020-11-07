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Онлайн-конкурс видеороликов «Қазақ тілі - бабамның тілі, баламның тілі» прошел в Акмолинской области

7 Ноября 2020 11:37
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Онлайн-конкурс видеороликов «Қазақ тілі - бабамның тілі, баламның тілі» прошел в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В целях воспитания уважения и любви к казахскому языку, популяризации казахского языка в обществе, усиления роли казахского языка как языка межнационального общения в регионе проводится множество мероприятий. Сегодня Управление внутренней политики Акмолинской области провело онлайн-конкурс видеороликов «ҚАЗАҚ ТІЛІ - БАБАМНЫҢ ТІЛІ, БАЛАМНЫҢ ТІЛІ», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления.

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На конкурс поступило около 50 видеороликов со всего региона.

В своих видеороликах участники продемонстрировали свое уважение к казахскому языку и нации, призвали общественность говорить на казахском языке.

Жюри конкурса при оценке видеороликов учитывали соответствие видеоролика тематике конкурса, уникальность, наличие звукового сопровождения, видео-эффекты, общее эмоциональное восприятие, техническому качеству видеоролика.


«Этот конкурс, целью которого является популяризация нашего государственного языка, разъяснение всемогущества и свойств языка, был очень важным. В своих видеороликах все конкурсанты читали стихи о языке, цитируемые из повседневной жизни, и делились своим опытом работы в развитие казахского языка. Очень отрадно, что наша молодежь любит учить, знать и уважать нашего языка», - сказал председатель жюри Каратай Тулекеев.


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#Акмолинская область   #Образование   #Регионы  
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