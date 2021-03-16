Онлайн-конкурс на лучшее приготовление казахских блюд проводят в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Задача проекта - возродить, популяризировать традиционные блюда казахского народа через интернет-ресурсы и социальные сети, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Идея провести конкурс «Qazfood InEU» возникла тогда, когда Наурыз решили отпраздновать в онлайн-формате, то есть это было ещё начала пандемии. Наша молодёжь активно пользуется интернет–ресурсами, социальными сетями, поэтому, я думаю, нужно заполнять эту нишу полезным контентом, как, например, наш конкурс«, - рассказал руководитель управления по воспитательной работе и социальным вопросам Инновационного Евразийского университета Шынболат Ташеков.

Конкурс «Qazfood InEU» - это один из многочисленных проектов павлодарского вуза, который был запущен в преддверии весеннего праздника Наурыз. Здесь его назвали одним из этапов работы университета по его спецпроекту «Дәстур мен ғұрып». А идея, как оказалось, пришла давно.

«Сейчас популярны так называемые «фудблогеры», вот мы и подумали, что для повышения престижа казахской национальной кухни надо пользоваться популярными интернет-платформами, - добавил Шынболат Ташеков.

Основной целью проекта стало возродить, популяризировать традиционные блюда казахского народа через интернет-ресурсы и социальные сети.

«Хотелось бы, чтобы наша молодёжь знала гостеприимные традиции казахского народа и традиции приготовления, подачи казахских национальных блюд», - уточнил Шанболат Ташеков.

Для участия в конкурсе необходимо записать видео либо создать презентацию с приготовлением казахского национального блюда. Длительность видео не должна превышать трёх минут. Отправкой видео участник соглашается на бесплатную трансляцию видео в информационных ресурсах Инновационного евразийского университета, отметили организаторы. Видео принимаются с 10 по 23 марта 2021 г. на электронную почту [email protected]. Конкурсная комиссия отбирает три лучших ролика. В инстаграме, на информационном ресурсе ИнЕУ (@ineuofpage) зрители голосованием определяют победителей.

»Участвовать в конкурсе могут только учебные заведения, культурно-этнические центры, предприятия и организации региона (в материале должно быть представлено наименование организации, контактные данные). Участники, представленные на видео, должны быть одеты в национальную одежду«, - сообщили в ИнЕУ.

Призёры конкурса получат дипломы, национальные и эксклюзивные подарки ручной работы, выполненные ремесленниками-мастерами (сундук, астау и так далее). Все конкурсанты получат сертификаты участников.

