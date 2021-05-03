Онлайн-конкурс «Қазақшаң қалай, балақай?» прошел в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - ВАкмолинской области продолжается череда мероприятий, посвященных 30- летию Независимости страны, активными участниками которых являются не только взрослое население, но и маленькие акмолинцы. На областном уровне в режиме онлайн состоялся традиционный конкурс среди детей различных национальностей на знание государственного языка «Қазақшаң қалай, балақай». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики

С каждым годом количество желающих принять участие в нем увеличивается. В этом году, по словам организаторов, участников значительно больше. Перед конкурсом состоялся отборочный тур. И, как результат, на сцене оказались 12 сильнейших команд.

Сам конкурс направлен на определение уровня владения государственным языком в дошкольных организациях и формирования грамотного письма.

Подготовку начинающих полиглотов оценивали специалисты, посвятившие языку и искусству ни один год своей творческой жизни. Жюри оценивало не только уровень владения государственным языком, но и внешний вид и подачу материала.

«Этот конкурс, целью которого является популяризация нашего государственного языка, разъяснение свойств языка, был очень важным. Все участники были очень достойные. Каждый продемонстрировал прекрасное знание языков. Мы считаем, все дети достойно представили свои творческие работы, написанные на казахском языке», - отметила член жюри Айдана Жаргульбаева.

По итогам первенства призовые места распределили между собой маленькие воспитанники детских садов Есильского, Аршалынского и Бурабайского районов.

Конкурс стал поддержкой Национального плана по внедрению полиязычного образования в Казахстане.