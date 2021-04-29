Онлайн-концерт в честь 115-летия Ахмета Жубанова проходит в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Онлайн-концерт в честь 115-летия учёного, композитора, дирижёра Ахмета Жубанова проходит в музее народных музыкальных инструментов Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие проходит в социальных сетях музея народных музыкальных инструментов имени Ыхласа в формате онлайн.

В программе - тематическая лекция об оригинальной домбре Ахмета Жубанова, которая находится в фонде музея.

На оригинальной домбре композитора в ходе концерта сыграла известная кюйши Асель Алина. Также кюи А. Жубанова исполнили студенты вузов в сфере искусства.

Напомним, сегодня, 29 апреля, исполняется 115 лет со дня рождения известного композитора, музыковеда, этнографического исследователя казахских народных песен и кюев Ахмета Жубанова.

Ученый, композитор, дирижер, народный артист Казахстана Ахмет Жубанов- один из композиторов старшего поколения, который основал современную профессиональную музыку.

Он записал на ноты народные кюи, приспосабливая их к оркестру, и обогатил казахскую музыку сложными инструментальными симфоническими произведениями, взял в руки научное исследование казахского фольклора.

Основавший и выступивший как художественный руководитель и главный дирижер Оркестра народных инструментов имени Курмангазы Ахмет Жубанов основал традицию коллективного исполнения, которой не было прежде.