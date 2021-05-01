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    23:00, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    Онлайн-концерт в честь 1 мая пройдет в столице с участием звёзд эстрады

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управление культуры акимата Нур-Султан представит праздничный онлайн-концерт «Ынтымақ мекені» ко Дню единства народа Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    1 мая в 12:45 на телеканале «Хабар» зрители смогут увидеть праздничный концерт «Ынтымақ мекені». На сцене концертного зала «Астана» выступят звезды казахстанской эстрады.

    «Сейчас столичной артисты, находящиеся в условиях самоизоляции, находят новые пути творческой деятельности и готовы в этот прекрасный праздничный день, 1 Мая порадовать зрителей своим выступлением в прямом эфире», – сообщили в столичном Управлении культуры.

    На Live-концерте выступят такие артисты, как: Amre, Әлішер Каримов, Алтынай Жорабаева, Құрмаш Махан, Сүндет Байғожин, Ринат Малцагов, Маржан Арапбаева, Гүлнұр Оразымбетова.

    1 мая в Казахстане отмечают День единства народа Казахстана. Это один из главных весенних праздников в стране, в честь которого в столице ежегодно проводится множество культурно-массовых и спортивных мероприятий. Главная цель – показать многообразие культур этносов, представители которых проживают в Казахстане, а также единство и сплоченность граждан.

    В этом году в связи с усилением карантинных мер все мероприятия пройдут в онлайн-формате и с соблюдением саннорм.

    Ранее сообщалось, о том, как в столице отметят День единства народа Казахстана.


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