Онлайн-концерт памяти Эрика Курмангалиева пройдет в трех странах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ведущая солистка «Астана Опера» заслуженный деятель Казахстана Жупар Габдуллина 15 марта выступит на онлайн-концерте «С любовью от друзей». Музыкальный вечер, посвящённый памяти народного артиста Казахстана Эрика Курмангалиева, будет транслироваться с трех сцен и трех стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Жупар Габдуллина отметила, что для нее большая честь принять участие в таком значимом концерте.

«В этом году культурная общественность отмечает 62 года со дня рождения всемирно известного оперного певца, обладателя необычного голоса, альта, Народного артиста Казахстана Эрика Курмангалиева. Он был абсолютно уникальным исполнителем, его голос знали и любили не только в Казахстане, но и во всем мире. Он исполнял разные жанры классической музыки, в том числе барокко, западноевропейскую и, конечно, русскую и казахскую музыку, например, «Көзімнің қарасы» Абая и многие другие казахские народные песни», - подчеркнула Жупар Габдуллина.

Известно, что в трансляции Международного концерта-телемоста в онлайн-формате примут участие музыканты, которые работали в разное время с Эриком Курмангалиевым и приходились ему близкими друзьями. В Камерном зале театра «Астана Опера» выступят заслуженный деятель Казахстана, ведущая солистка «Астана Опера» Жупар Габдуллина с концертмейстером «Астана Опера» Жанар Ахметовой, также в музыкальном вечере участвуют известные оперные певцы: заслуженная артистка России, солистка Большого театра Лариса Рудакова (сопрано), солист Большого Театра, лауреат международных конкурсов Рустам Яваев (контртенор), пианист и музыковед Александр Котовщиков совместно с солистами «Израильской Оперы» Алексеем Канунниковым (бас-баритон), Лилией Грецовой (сопрано), Борисом Костинецким (контртенор), Софией Лещинской (меццо-сопрано), Илоны Тойвис (сопрано) и концертмейстером израильской оперы Александром Ивановым.

Все участники концерта исполнят произведения из репертуара Эрика Курмангалиева.

Напомним, первый контртенор в СССР Эрик Курмангалиев родился в 1959 году в поселке Кульсары Жылыойского района Атырауской области в семье врачей. В 12 лет он увлекся классической музыкой. Необычный голос Эрика Курмангалиева был впервые услышан профессионалами в 1975 году. У него был чистый, красивый звук и широкий голосовой диапазон. Курмангалиев исполнял кантаты и оратории Баха, Генделя, Глюка, Моцарта и Бортнянского, арии из опер Россини, Беллини и Мейербера.

В этом году также празднуется тридцатилетие Независимости Республики Казахстан, родины великого артиста и поэтому вечер пройдет в рамках юбилейной даты

Трансляция концерта в Казахстане пройдет по времени Нур-Султана в 20:00