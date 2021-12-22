Онлайн-классы казахского языка открылись в 12 странах мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году при поддержке министерств информации и общественного развития, иностранных дел «Фонд Отандастар» открыл 31 онлайн-класс по изучению казахского языка в 12 странах мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

В августе и декабре этого года занятия проводились в формате speaking club (разговорный клуб).

Благодаря этому проведено 780 онлайн-уроков для 1 391 представителя казахских диаспор Турции, России, США, Великобритании, Бельгии, Германии, Франции, Ирана, Кыргызстана, Украины, Монголии и Беларуси, 336 участникам выданы сертификаты.

Для постоянной возможности самостоятельного изучения казахского языка в видеохостинге YouTube размещено 30 онлайн-уроков.

В этом году продолжилась реализация и других важных мер, направленных на укрепление культурно-гуманитарных связей с соотечественниками, продвижение культурного наследия казахского народа. Так, напомним, в этом году в столице Кыргызской Республики был открыт культурно-деловой дом «Abai üiı». Тем самым количество стран, где функционируют культурно-деловые дома, достигло шести: Турция, Германия, Украина, Россия, Узбекистан и Кыргызстан.

Особенно важным стал Малый курултай казахов в Стамбуле в сентябре этого года, который был организован в честь 30-летия Независимости Казахстана «Фондом Отандастар» и Всемирной ассоциацией казахов при поддержке МИОР РК, МИД РК.

Также в текущем году подписаны два Меморандума о сотрудничестве с Сообществом Казахстанско-немецкой дружбы и Ассоциацией казахов в Японии.

В целях развития и расширения культурно-гуманитарных и деловых связей и конструктивного сотрудничества с казахскими культурными центрами, казахскими общинами, загранучреждениями РК за рубежом в 2021 году проведено 15 мероприятий, 20 встреч, четыре конференции, четыре онлайн/офлайн-проекта с участием более 4 500 соотечественников из 20 стран мира.