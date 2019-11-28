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вчера 22:54
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Онлайн-классы изучения казахского языка откроют в 11 странах
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев рассказал о проекте «Қастерлі қалам», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Для того, чтобы наши соотечественники, проживающие за рубежом, не забывали свой родной язык, будет подготовлен проект «Қастерлі қалам». В этой связи в скором времени будут открываться онлайн-классы для дистанционного обучения казахскому языку. До конца года планируется открыть 31 класс в 11 странах с центром управления в Нур-Султане. Результатом данного проекта должно стать укрепление связи наших соотечественников с казахским обществом», - сказал Даурен Абаев в ходе Международного круглого стола «Соотечественники - ориентация в будущее», проходящего в Нур-Султане.
Напомним, ранее министр предложил открыть представителям казахской диаспоры за рубежом «Казахские дома».
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