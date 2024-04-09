Онлайн-казино с доходом в 375 млн тенге закрыли в Актобе

Прокуратурой Актюбинской области в суд направлено уголовное дело по организации интернет казино, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Территориальным департаментом экономических расследований завершено досудебное расследование в отношении 4 лиц, которые организовали и руководили незаконным игорным бизнесом в режиме онлайн казино.

Общая сумма привлечённых денежных средств от игроков онлайн казино составило 375 млн. тенге.

Установлено, что игроками онлайн казино являлись молодые люди в возрасте 22-30 лет.

Кроме того, в ходе досудебного расследования арестовано движимое и недвижимое имущество, добытое преступным путем.