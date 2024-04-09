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    16:33, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Онлайн-казино с доходом в 375 млн тенге закрыли в Актобе

    казино
    Фото: pixabay.com

    Прокуратурой Актюбинской области в суд направлено уголовное дело по организации интернет казино, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

    Территориальным департаментом экономических расследований завершено досудебное расследование в отношении 4 лиц, которые организовали и руководили незаконным игорным бизнесом в режиме онлайн казино.

    Общая сумма привлечённых денежных средств от игроков онлайн казино составило 375 млн. тенге.

    Установлено, что игроками онлайн казино являлись молодые люди в возрасте 22-30 лет.

    Кроме того, в ходе досудебного расследования арестовано движимое и недвижимое имущество, добытое преступным путем.

    Теги:
    Казино Закон и право Борьба с преступностью Прокуратура Актюбинская область
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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