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    05:23, 14 Май 2024 | GMT +6

    «Онлайн-карту отходов» презентовали в Жамбылской области

    70 млн тенге штрафов заплатили нарушители за стихийные свалки в Астане
    Фото: пресс-служба акимата Астаны

    Бороться с мусором с помощью цифровых инструментов предлагают прокуроры Жамбылской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы областной прокуратуры, специализированной природоохранной прокуратурой Жамбылской области активно внедряются цифровые методы.

    — Прокуратурой совместно с акиматом Жамбылской области презентована «Онлайн-карта отходов», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства. — Для своевременного выявления и ликвидации стихийных свалок внедрен цифровой проект с использованием «телеграмм-бота» и региональной геоинформационной системы «e-jambyl.kz». Суть проекта заключается в автоматизации процесса контроля в сфере оборота твердо-бытовых отходов, в том числе порядка приема и обработки сообщений населения по фактам стихийных свалок (полигонов) и обратной связи по поступившим сигналам.

    Теперь местными исполнительными органами и полицией по сигналам населения будут приниматься меры по ликвидации стихийных свалок, а правонарушителей будут привлекать к ответственности.

    Для обращения населения необходимо пройти по ссылке «taraz_tbobot» в мессенджере телеграм или через QR-код, размещенный в объявлениях в местах массового скопления населения, уточнили в пресс-службе прокуратуры Жамбылской области.

    Как сообщалось ранее, в регионе функционируют 163 полигона по утилизации твердых бытовых отходов и свалок. В минувшем 2023 году космомониторинг выявил 190 стихийных свалок. 

    Теги:
    Штрафы Мусор Жамбылская область Экология Прокуратура
    Галина Скрипник
    Автор
    Галина Скрипник
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