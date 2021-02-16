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    16:10, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    Онлайн-карту мониторинга состояния экологии разработали в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Онлайн-карта мониторинга экологических показателей предоставит жителям Алматы расширенный доступ к данным о состоянии окружающей среды, в том числе качестве атмосферного воздуха, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Проект является динамической платформой, объединяющей все доступные данные о состоянии экологии Алматы. Каждые 20 минут в режиме онлайн мониторинговые станции передают в систему информацию о состоянии воздуха. Показания выводятся в виде графиков и числительных данных. Отображается динамика показателей ПДК.

    Станции измеряют объем загрязняющих веществ в атмосфере, а также параметры влажности, температуру, давление, направление и скорость ветра. Отображаются средние значения за период и среднесуточный ПДК.

    Целью проекта, реализованного по поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, является предоставление рядовым горожанам, экспертам и специалистам данных в формате онлайн. Кроме того, благодаря накоплению показателей, будет сформирована база данных, что позволит на основе их анализа прогнозировать изменение качества воздуха и другие параметры.

    Напомним, в городе установлено 10 станций по мониторингу качества воздуха. Будет установлено еще 10 датчиков с выводом информации на LED-экраны и передачей показателей в базу данных портала онлайн-мониторинга.


    Теги:
    Цифровой Казахстан Экология Алматы
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