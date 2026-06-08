Онлайн-груминг — еще одна угроза для детей в интернете

МВД РК предупредило родителей и подростков об онлайн-груминге — методе, с помощью которого злоумышленники входят в доверие к детям и получают доступ к их личным данным, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Все начинается с обычного знакомства в соцсетях, мессенджерах, онлайн-играх или на популярных интернет-площадках. Чтобы войти в доверие к несовершеннолетнему злоумышленник выдает себя за подростка. В первое время переписка носит дружественный и безобидный характер.

Со временем, онлайн-грумер пытается сблизиться с ребенком, стать другом — он пишет каждый день, проявляет интерес к личной жизни, проблемам и активно поддерживает его. Злоумышленник после длительного общения пытается выяснить режим дня, адрес проживания, круг общения и другую информацию.

После получения личной информации о ребенке, злоумышленник просит прислать личное фото, видео или же предлагает общаться на личные темы. На этом этапе, онлайн-грумер просит несовершеннолетнего никому не рассказывать о переписке. При этом злоумышленник может убеждать ребенка, что такие разговоры являются нормой, просить никому не рассказывать о переписке или оказывать психологическое давление.

МВД напоминает: онлайн-грумер — это взрослый человек, который намеренно вступает в контакт с несовершеннолетним через интернет, чтобы завоевать его доверие и впоследствии причинить вред.

Как защитить себя от онлайн-груминга:

не вступайте в переписку с незнакомцами в сети;

не сообщайте адрес проживания, номер телефона, место учебы и другую конфиденциальную информацию;

не отправляйте фото и видео незнакомцам;

немедленно прекращайте общение, если собеседник задает интимные вопросы интимного и просит хранить переписку в секрете;

сразу блокировать подозрительные аккаунты;

рассказывать родителям о любых странных контактах в сети.

МВД призывает родителей обсуждать с детьми правила безопасного поведения в интернете и обращать внимание на изменения в их онлайн-поведении. Ребенок должен быть осторожным не только в жизни, но в кибер-пространстве.