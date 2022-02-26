Онлайн-голосование по использованию Bus Lane вне часов пик запустили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане прорабатывается возможность движения автомобилистов по выделенным полосам для общественного транспорта вне часов пик и по выходным дням. В настоящее время в столице стартовало онлайн-голосование по решению данного вопроса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Акиматом Нур-Султана ведется планомерное увеличение количества автобусных полос. На сегодняшний день число Bus Lane увеличено на 26 улицах (73,6 км) города.

В 2021 году в столице запущено 8 новых участков автобусных полос, в том числе – по проспектам Қабанбай батыра, Тұран (2 участка), Ұлы Дала и Абылай хана, улицам А. Байтұрсынұлы, Ж. Нәжімеденова и Түркістан. Общая эффективность автобусных полос составляет 25% и сокращает время проезда на 10 минут.

В настоящее время прорабатывается возможность движения автомобилистов по полосам для общественного транспорта вне часов пик и в выходные дни.

Акиматом в рамках пилотного проекта по проспекту Абылай хана, на участке от улицы А. Пушкина до улицы Манаса внедрена специально выделенная автобусная полоса с ограничением времени работы вне часов пик. Данное ограничение запрещает автомобилям передвигаться по автобусной полосе в утренний (с 07:30 до 9:30) и в вечерний час пик (с 17:00 до 20:00).

В столице проводится онлайн-голосование по вопросу использования специально выделенных автобусных полос в определенное время суток и в выходные дни.

На постоянной основе продолжается модернизация маршрутной сети города Нур-Султан. В 2021 году выполнен план по запуску пяти новых маршрутов №26, 30, 45, 69, 323. В 2022 году также планируется запуск новых городских маршрутов, которые позволят увеличить охват общественным транспортом и разгрузить действующие маршруты.

На сегодня подвижной состав общественного транспорта столицы составляет 1120 единиц в 6 автобусных парках. Пройти голосование по вопросам использования Bas Lane можно по ссылке.

Данный сервис голосования доступен только тем, кто зарегистрирован на портале eGov.kz и в Базе мобильных граждан. То есть, для того чтобы проголосовать, необходимо пройти авторизацию на сайте.

Для этого нажмите на ссылку «Вход» в верхней панели сайта, после чего откроется страница авторизации eGov.kz. Выберите один из вариантов входа, например по одноразовому паролю (SMS) либо через ЭЦП, авторизуйтесь и после этого снизу опроса появится кнопка «Проголосовать».

Если вы хотите проголосовать с мобильного устройства, то рекомендуем использовать авторизацию по одноразовому паролю.

Напомним, стоимость проезда в общественном транспорте не будет повышаться в Нур-Султане.