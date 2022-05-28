28 Мая 2022 21:15

Онлайн-голосование по использованию автобусных полос вне часов пик завершили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице провели онлайн-голосование по использованию Bus Lane вне часов пик. Большая часть опрошенных чаще всего пользуется общественным транспортом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Более 67% респондентов полностью поддерживают наличие отдельных полос на автодорогах города для общественного транспорта и такси. 14% также положительно относятся к этому вопросу.

Акиматом в рамках пилотного проекта по проспекту Абылай хана, на участке от улицы А. Пушкина до улицы Манаса, внедрена специально выделенная автобусная полоса с ограничением времени работы вне часов пик. Данное ограничение запрещает автомобилям передвигаться по автобусной полосе в утренний (с 07.30 до 9.30 час) и в вечерний час пик (с 17.00 до 20.00 часов).

61% прошедших голосование знают об этом нововведении, однако только 27% им воспользовались. Около 33% респондентов передвигаются по пр.Абылай хана ежедневно, 18% - несколько раз в неделю, еще 40% - пару раз в месяц.

60% считают, что нет необходимости разрешать другим участникам дорожного движения ездить по всем действующим автобусным полосам вне часов пик. Около 70% человек считает, что это замедлит время прибытия карет скорой помощи, пожарной техники, аварийных служб на место вызова. Кроме того, 62% опрошенных полагает, что такое новшество увеличит время ожидания автобусов.

Отметим, в Нур-Султане прорабатывается возможность движения автомобилистов по выделенным полосам для общественного транспорта вне часов пик и по выходным дням. Городским акиматом ведется планомерное увеличение количества автобусных полос. На сегодняшний день число Bus Lane увеличено на 26 улицах (73,6 км) города.