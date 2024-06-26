Онлайн-экзамен на водительские права могут внедрить в Казахстане

На сегодня рассматривается вопрос возможного внедрения онлайн-тестирования с применением прокторинга при сдаче экзаменов на водительские права. Об этом в Мажилисе сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

На пленарном заседании Мажилиса депутат Екатерина Смышляева затронула вопрос о процедуре сдачи экзаменов на получение водительских прав. Депутат отметила, что в регионах людям приходится ехать за сотни километров, чтобы сдать теоретический и практический экзамены на получение прав.

В связи с этим, мажилисмен поинтересовалась, какие меры приняты по разрешению ситуации и какое решение видится в будущем в части организации приема экзаменов и выдачи водительских прав.

На что глава МЦРИАП Жаслан Мадиев ответил, что на сейчас дополнительно внедрен инструмент онлайн-бронирования.

- На сегодня рассматриваем вопрос возможного внедрения онлайн-тестирования с применением прокторинга. Такие механизмы применяются в таких развитых странах как: США, Великобритания, Австралия. Вопрос очень чувствительный, поэтому требует очень тщательной проработки. Практическая часть - здесь с IT-компаниями смотрим варианты внедрения соответствующих алгоритмов компьютерного зрения, так называемого computer vision, которое будет осуществлять фиксацию сдачи экзаменов, - заявил Жаслан Мадиев.

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев отметил, что необходимо решать вопрос оборудования районных спецЦОНов для приема экзаменов