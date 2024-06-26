Онлайн-экзамен на водительские права могут внедрить в Казахстане
На сегодня рассматривается вопрос возможного внедрения онлайн-тестирования с применением прокторинга при сдаче экзаменов на водительские права. Об этом в Мажилисе сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, передает корреспондент агентства Kazinform.
На пленарном заседании Мажилиса депутат Екатерина Смышляева затронула вопрос о процедуре сдачи экзаменов на получение водительских прав. Депутат отметила, что в регионах людям приходится ехать за сотни километров, чтобы сдать теоретический и практический экзамены на получение прав.
В связи с этим, мажилисмен поинтересовалась, какие меры приняты по разрешению ситуации и какое решение видится в будущем в части организации приема экзаменов и выдачи водительских прав.
На что глава МЦРИАП Жаслан Мадиев ответил, что на сейчас дополнительно внедрен инструмент онлайн-бронирования.
- На сегодня рассматриваем вопрос возможного внедрения онлайн-тестирования с применением прокторинга. Такие механизмы применяются в таких развитых странах как: США, Великобритания, Австралия. Вопрос очень чувствительный, поэтому требует очень тщательной проработки. Практическая часть - здесь с IT-компаниями смотрим варианты внедрения соответствующих алгоритмов компьютерного зрения, так называемого computer vision, которое будет осуществлять фиксацию сдачи экзаменов, - заявил Жаслан Мадиев.
В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев отметил, что необходимо решать вопрос оборудования районных спецЦОНов для приема экзаменов
- Вы сами знаете, что с 2019 года все эти функции передали в госкорпорацию, мы свои районные подразделения по приему экзаменов тогда еще сократили. Сейчас единым провайдером по приему экзаменов является госкорпорация, которая относится к МЦРИАП. Жаслан Мадиев сказал, что они там делают. Действительно, сегодня практический и теоретический экзамены людям приходится сдавать в областных центрах. Это связано и с поездками, и с затратами, и с очередностью. Я думаю, что здесь нам необходимо решать вопрос все-таки оборудования районных спецЦОНов для приема экзаменов, - отметил Марат Кожаев.