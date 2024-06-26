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    14:17, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    Онлайн-экзамен на водительские права могут внедрить в Казахстане

    водительские права
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    На сегодня рассматривается вопрос возможного внедрения онлайн-тестирования с применением прокторинга при сдаче экзаменов на водительские права. Об этом в Мажилисе сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На пленарном заседании Мажилиса депутат Екатерина Смышляева затронула вопрос о процедуре сдачи экзаменов на получение водительских прав. Депутат отметила, что в регионах людям приходится ехать за сотни километров, чтобы сдать теоретический и практический экзамены на получение прав.

    В связи с этим, мажилисмен поинтересовалась, какие меры приняты по разрешению ситуации и какое решение видится в будущем в части организации приема экзаменов и выдачи водительских прав.

    На что глава МЦРИАП Жаслан Мадиев ответил, что на сейчас дополнительно внедрен инструмент онлайн-бронирования.

    - На сегодня рассматриваем вопрос возможного внедрения онлайн-тестирования с применением прокторинга. Такие механизмы применяются в таких развитых странах как: США, Великобритания, Австралия. Вопрос очень чувствительный, поэтому требует очень тщательной проработки. Практическая часть - здесь с IT-компаниями смотрим варианты внедрения соответствующих алгоритмов компьютерного зрения, так называемого computer vision, которое будет осуществлять фиксацию сдачи экзаменов, - заявил Жаслан Мадиев.

    В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев отметил, что необходимо решать вопрос оборудования районных спецЦОНов для приема экзаменов

    - Вы сами знаете, что с 2019 года все эти функции передали в госкорпорацию, мы свои районные подразделения по приему экзаменов тогда еще сократили. Сейчас единым провайдером по приему экзаменов является госкорпорация, которая относится к МЦРИАП. Жаслан Мадиев сказал, что они там делают. Действительно, сегодня практический и теоретический экзамены людям приходится сдавать в областных центрах. Это связано и с поездками, и с затратами, и с очередностью. Я думаю, что здесь нам необходимо решать вопрос все-таки оборудования районных спецЦОНов для приема экзаменов, - отметил Марат Кожаев.

    Теги:
    МВД РК Правительство МЦРИАП Транспорт Водители
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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