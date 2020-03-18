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Онлайн-доставку еды предложили наладить точкам общепита ВКО

18 Марта 2020 19:29
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Онлайн-доставку еды предложили наладить точкам общепита ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане рассказали, какие меры предпринимаются по обеспечению продовольственной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной инфоцентр.

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«В режиме чрезвычайного положения вся наша область должна объединиться против общей угрозы. Я хочу пояснить – объекты торговли закрываться не будут. Все торгово-развлекательные центры, торговые центры, гипермаркеты, торговые дома, рынки, супермаркеты, минимаркеты, магазины у дома на территории области будут работать. Наша задача в условиях чрезвычайного положения – своевременно обеспечить население продовольствием», — сообщил в ходе пресс-конференции руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО Ержан Шурманов.

Объектам рекомендовано соблюдать ряд требований. В первую очередь, ввести усиленный дезинфекционный режим. Предприниматели области осуществляют обработку торговых объектов не менее 3-х раз в день. Следующая важная рекомендация - это не допускать образования очередей. При возникновении необходимо соблюсти расстояние между людьми не менее одного метра.

Руководитель управления отметил, что крупным торговым объектам по возможности соблюдать следующие меры: допускать на свою территорию посетителей только в масках (в случае отсутствия маски обеспечить бесплатную выдачу масок) и раздавать памятки по профилактике коронавируса для посетителей, установить тепловизоры на всех действующих входах для постоянного мониторинга состояния посетителей.

Также Ержан Шурманов рассказал о том, что в режиме работы крупных торговых центров и рынков введены ограничения. Крупные торговые объекты, включая продовольственные рынки, функционируют с 10 до 18 часов с усилением мер санитарной безопасности. Продуктовые магазины, продуктовые супермаркеты и продуктовые рынки работают в обычном режиме с усилением санитарных и дезинфекционных мер. Продажа хлебобулочных и кондитерских изделий осуществляется только в упакованном виде. Вещевые рынки функционируют с 11 до 17 часов с усилением санитарных и дезинфекционных мер.

Приостанавливается деятельность торгово-развлекательных центров в контексте недопущения массовых скоплений людей (кинотеатры, театры, выставки, фитнес-центры, тренажерные залы, ночные клубы, кальянные). В этой связи будут закрыты объекты развлечений, расположенные в ТРЦ.

Аптеки, продуктовые и непродуктовые магазины, расположенные в торгово-развлекательных центрах, продолжат работу и будут функционировать с соблюдением жестких мер санитарной безопасности. Объекты общественного питания, расположенные вне ТРЦ теперь работают до 22.00. Кроме того, они обязаны ограничивать количество посетителей при одновременном присутствии до 50-ти человек.

Вместе с тем, рекомендуется предпринимателям использовать открывающееся «окно возможностей». Так, кафе, рестораны, столовые могут активно использовать возможности онлайн доставки с соблюдением всех норм санитарной безопасности.

«Всем объектам торговли и сферы услуг рекомендуем каждый час специальными дезинфекционными средствами обрабатывать столы, стулья, поручни эскалаторов, лестницы и двери, лифты. Каждые три часа — полы. Регулярно проветривать помещения. Установить санитайзеры для обработки рук. Обрабатывать прилегающую к объекту территорию дезинфицирующими средствами не реже 1 раза в сутки. Данный вопрос находится на ежедневном контроле», - заключил Ержан Шурманов.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Безопасность, Коронавирус,
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Автор:

Орал Ерланулы

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