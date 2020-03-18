Онлайн-доставку еды предложили наладить точкам общепита ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане рассказали, какие меры предпринимаются по обеспечению продовольственной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной инфоцентр.

«В режиме чрезвычайного положения вся наша область должна объединиться против общей угрозы. Я хочу пояснить – объекты торговли закрываться не будут. Все торгово-развлекательные центры, торговые центры, гипермаркеты, торговые дома, рынки, супермаркеты, минимаркеты, магазины у дома на территории области будут работать. Наша задача в условиях чрезвычайного положения – своевременно обеспечить население продовольствием», — сообщил в ходе пресс-конференции руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО Ержан Шурманов.

Объектам рекомендовано соблюдать ряд требований. В первую очередь, ввести усиленный дезинфекционный режим. Предприниматели области осуществляют обработку торговых объектов не менее 3-х раз в день. Следующая важная рекомендация - это не допускать образования очередей. При возникновении необходимо соблюсти расстояние между людьми не менее одного метра.

Руководитель управления отметил, что крупным торговым объектам по возможности соблюдать следующие меры: допускать на свою территорию посетителей только в масках (в случае отсутствия маски обеспечить бесплатную выдачу масок) и раздавать памятки по профилактике коронавируса для посетителей, установить тепловизоры на всех действующих входах для постоянного мониторинга состояния посетителей.

Также Ержан Шурманов рассказал о том, что в режиме работы крупных торговых центров и рынков введены ограничения. Крупные торговые объекты, включая продовольственные рынки, функционируют с 10 до 18 часов с усилением мер санитарной безопасности. Продуктовые магазины, продуктовые супермаркеты и продуктовые рынки работают в обычном режиме с усилением санитарных и дезинфекционных мер. Продажа хлебобулочных и кондитерских изделий осуществляется только в упакованном виде. Вещевые рынки функционируют с 11 до 17 часов с усилением санитарных и дезинфекционных мер.

Приостанавливается деятельность торгово-развлекательных центров в контексте недопущения массовых скоплений людей (кинотеатры, театры, выставки, фитнес-центры, тренажерные залы, ночные клубы, кальянные). В этой связи будут закрыты объекты развлечений, расположенные в ТРЦ.

Аптеки, продуктовые и непродуктовые магазины, расположенные в торгово-развлекательных центрах, продолжат работу и будут функционировать с соблюдением жестких мер санитарной безопасности. Объекты общественного питания, расположенные вне ТРЦ теперь работают до 22.00. Кроме того, они обязаны ограничивать количество посетителей при одновременном присутствии до 50-ти человек.

Вместе с тем, рекомендуется предпринимателям использовать открывающееся «окно возможностей». Так, кафе, рестораны, столовые могут активно использовать возможности онлайн доставки с соблюдением всех норм санитарной безопасности.

«Всем объектам торговли и сферы услуг рекомендуем каждый час специальными дезинфекционными средствами обрабатывать столы, стулья, поручни эскалаторов, лестницы и двери, лифты. Каждые три часа — полы. Регулярно проветривать помещения. Установить санитайзеры для обработки рук. Обрабатывать прилегающую к объекту территорию дезинфицирующими средствами не реже 1 раза в сутки. Данный вопрос находится на ежедневном контроле», - заключил Ержан Шурманов.