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Онлайн-дебаты в честь Дня Победы прошли в Семее

Автор:  
Руслан Шакабаев
10 Мая 2020, 22:44
Онлайн-дебаты в честь Дня Победы прошли в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — Школьники Семея в честь Дня Победы приняли участие в онлайн-дебатах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учащиеся 10-11 классов Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления города Семея приняли участие в онлайн-дебатах на тему «Вторая мировая война была неизбежна». Всем интересно знать прошлое. В частности, многих учащихся интересует тема Великой Отечественной войны. Они часто задают вопросы во время урока касательно данной темы. Мы объясняем, что победа была нелегкой. В онлайн-дебатах наши учащиеся четко продемонстрировали свою позицию, основываясь на фактических и официальных данных. Меня очень радует, что они дают справедливую оценку Второй мировой войне», - отметил учитель истории и жюри дебатов Бауыржан Серикулы.

В ходе дебатов были проанализированы и представлены различные данные, материалы, факты и статистика, связанные с Великой Отечественной войной. Все спикеры основательно подготовились. Следует также отметить, что дебаты проходили отдельно в казахской и русской лигах.

«Единственная правда о чем, мы все знаем, это то, что победить удалось благодаря стойкости граждан советской эпохи, благодаря их истинной любви к Родине и сильному патриотизму. Я считаю, что это качество должно быть передано будущим поколениям. Участвуя в дебатах, я хотела бы еще раз поблагодарить наших героев - бабушек и дедушек и сказать, что я в долгу перед ними», — пояснила ученица 10-го класса Аружан Токанова.

Несмотря на то, что дебаты проводились онлайн, они были полны противоречий. Каждый участник поделился конкретными предложениями. По итогам дебатов, в обеих лигах победили команды «Правительство». Учащиеся 10-го класса Ерлан Егисбеков, Далила Гафарова, учащиеся 11-го класса Адильжан Курмангали и Наргиз Жакупова получили номинацию «Лучший спикер». Команды-победители и участники были награждены дипломами.

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