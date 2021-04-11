Онлайн-чемпионат Skills for geeks прошел в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК - В Восточно-Казахстанской области состоялся онлайн-чемпионат Skills for geeks, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной инфоцентр.

Проходил ежегодный чемпионат в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» среди школьников 5 – 11 классов по компетенциям «Программирование», «3D моделирование» и «Робототехника» в возрастных категориях 10+ и 14 +.

Мероприятие состоялось под эгидой проекта партии «Nur Otan» «Бесплатные IT-классы для детей». В чемпионате принимали участие 25 сборных команд, которые были определены по итогам районных и городских этапов соревнований. Участники проходили состязание в умении моделировать трехмерные объекты, программировать и соревноваться по спортивной робототехнике.

Школьники по компетенции «Робототехника», должны были не просто собрать робота, но и наделить его лучшими «спортивными качествами». А это без определенных знаний электроники, механики, информатики и других точных наук невозможно.

Участников оценивали профессиональные независимые эксперты, имеющие научные степени, представители образовательных, научных и общественных организаций, предприятий города.

По итогам двухдневного соревнования в номинации «3D- моделирование» первое место в категории 10+ заняла команда Тарбагатайского района, а в категории 14+ сильнейшей оказалась команда Урджарского района. В номинации «Программирование» победителями в категории 10+ заняла команда Тарбагатайского района, а в категории 14+ – команда города Усть-Каменогорска.

В номинации «Робототехника» в возрастной категории 10 + по компетенции «Гонка по линии» первое место заняла команда города Семея. В номинации «Робототехника» в возрастной категории 10 + по компетенции «Кегельринг» первое место у сборной команды Усть-Каменогорска.

В номинации «Робототехника» в возрастной категории 14 + по компетенции «Кегельринг квадро» победила команда ВКО специализированного лицея «Білім инновация» для одаренных детей города Семея. В номинации «Робототехника» в возрастной категории 14 + по компетенции «Танковый биатлон» первое место заняла команда Усть-Каменогорска.

В общекомандном зачете в возрастной категории 10+ места распределились следующим образом: третье место – сборная Глубоковского района, второе – команда областного специализированного IT-школы-лицея Усть-Каменогорска, первое - сборная команда Тарбагатайского района. В общекомандном зачете в возрастной категории 14+ третье место заняла сборная команда района Алтай, второе – сборная команда Глубоковского района, первое – сборная команда города Усть-Каменогорска.

Ребята будут награждены ценными призами и грамотами