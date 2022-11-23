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Онлайн-аукцион по отбору проектов ВЭС состоялся в Казахстане

23 Ноября 2022, 18:51
Онлайн-аукцион по отбору проектов ВЭС состоялся в Казахстане

АСТАНА. КЗИНФОРМ – 23 ноября 2022 года был проведен онлайн-аукцион по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) для северной зоны Единой электроэнергетической системы РК (город Астана) по отбору ветряных электростанции (ВЭС) мощностью 50 МВт, передет МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Республики Казахстан.

К участию в аукционных торгах были допущены восемь компаний. Предельная аукционная цена при проведении аукционных торгов по отбору проектов ВЭС в 2022 году составила 21,53 тг/кВтч (без НДС).

В ходе проведения торговой сессии ценовой диапазон заявок, полученных от участников аукционных торгов составил от 21,53 до 13,33 тг/кВтч (без НДС).

По итогам аукционных торгов победителем определена ТОО «Эврус» (Российская Федерация) с установленной мощностью проекта 50 МВт, аукционная цена 13,33 тг/кВтч (без НДС).

При проведении аукционных торгов в качестве наблюдателей приняли участие представители Министерства энергетики Республики Казахстан, ОЮЛ «Казахстанская Электроэнергетическая Ассоциация» и АО «КОРЭМ». Наблюдателями отмечено проведение аукционных торгов в соответствии с утвержденными нормативными правовыми актами и подтверждена прозрачность работы электронной торговой системы организатора аукциона – АО «КОРЭМ».

По итогам проведенного аукциона снижение аукционной цены составило 38 %, что является хорошим результатом. Аукционные торги, направлены на отбор наиболее эффективных проектов и формирование рыночных конкурентных цен на электрическую энергию, производимую объектами ВИЭ.


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