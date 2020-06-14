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Онлайн-турнир проведут для всех любителей шахмат

14 Июня 2020 08:45
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Онлайн-турнир проведут для всех любителей шахмат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская федерация шахмат (КФШ) присоединилась к инициативе Международной Шахматной федерации (ФИДЕ) «Checkmate Coronavirus» (Шах и Мат Коронавирусу), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение федерации в Facebook.

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Как отметили в Казахстанской федерации шахмат, эта инициатива дает возможность проявить творческий потенциал всем любителям шахмат, которые оказались вынужденными находиться дома из-за карантинных мер, и показывает всему миру, что идеи единства и солидарности остаются крайне важными в столь сложные времена.

«Участники проекта получат уникальную возможность выиграть 64 приглашения на Всемирную Шахматную Олимпиаду 2021 года в Москве, с полным покрытием расходов за перелет и проживание. Кроме того, шахматисты будут участвовать в розыгрыше других 1500 сувениров, билетов на мастер-классы и мини-матчи с гроссмейстерами», - отмечается в сообщении.

В рамках данной инициативы 16 июня 2020 года КФШ проведет онлайн-турнир для всех казахстанских любителей шахмат на игровой платформе chess.com
Начало турнира - 18:00 по времени г. Нур-Султан. Количество туров - 9. Начало регистрации - с 17:00 ч. того же дня.
Турнир будет проходить в онлайн клубе «Kazakhstan Chess Federation». Для вступления в клуб необходимо отправить соответствующую заявку на email: play@kazchess.kz. Ссылка: https://www.chess.com/live#t=1256114





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Жанара Мухамедиярова

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