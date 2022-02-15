Онкозаболевания выявляют примерно у 600 детей ежегодно в Казахстане
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане каждый год впервые заболевают злокачественными новообразованиями около 600 детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В 2021 году этот диагноз впервые установлен 591 ребенку.
В 40 процентах случаев ставится диагноз «лейкоз». В общей структуре детской онкологии преобладают также опухоли головного мозга, нейробластомы, лимфомы и ретинобластомы.
В Центре детской онкологии Казахского НИИ онкологии и радиологии ежегодно проходят лечение до 200 детей.
«Центр детской онкологии КазНИИОиР рассчитан на 20 детей. У нас маленькие пациенты получают лучевую и химиотерапию. Сейчас имеется ПЭТ-диагностика, которую мы начали проводить для детей. Также на базе КазНИИОР для детей с недавних пор проводится томотерапия с функцией киберножа и гамма-ножа. Таких аппаратов всего восемь в мире, и теперь он есть и у нас! Все виды лечения для детей в Казахстане оказываются бесплатно, по современным мировым протоколам», - рассказала внештатный главный онколог МЗ РК, председатель правления АО «КазНИИ онкологии и радиологии», доктор медицинских наук Диляра Кайдарова.
Онкологическое заболевание у ребенка довольно трудно обнаружить. Поэтому
родителям необходимо быть очень внимательными к состоянию здоровья своих детей. Нужно помнить, что эффективность терапии рака зависит от своевременной постановки диагноза.
«Опухоли почек можно выявить на УЗИ. Сейчас в течение месяца каждый ребенок должен проходить скрининг в поликлинике. За счет этих скринингов можно выявлять болезнь на ранней стадии. Женщина должна следить за собой, обязательно проходить ультразвуковой скрининг во время беременности», - отметила онколог.
- Землетрясение произошло в 556 км от Алматы
- Как грабили оружейный магазин в Алматы, рассказали мародеры
- Анонс наиболее важных событий в Казахстане 16 февраля
- Лидеров ОПГ «Казахстанские» задержали в Алматы
- Об угрозе вейповой эпидемии в Казахстане предупредили эксперты
- Резкое похолодание ожидается в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана