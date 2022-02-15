Онкозаболевания выявляют примерно у 600 детей ежегодно в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане каждый год впервые заболевают злокачественными новообразованиями около 600 детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 2021 году этот диагноз впервые установлен 591 ребенку.

В 40 процентах случаев ставится диагноз «лейкоз». В общей структуре детской онкологии преобладают также опухоли головного мозга, нейробластомы, лимфомы и ретинобластомы.

В Центре детской онкологии Казахского НИИ онкологии и радиологии ежегодно проходят лечение до 200 детей.

«Центр детской онкологии КазНИИОиР рассчитан на 20 детей. У нас маленькие пациенты получают лучевую и химиотерапию. Сейчас имеется ПЭТ-диагностика, которую мы начали проводить для детей. Также на базе КазНИИОР для детей с недавних пор проводится томотерапия с функцией киберножа и гамма-ножа. Таких аппаратов всего восемь в мире, и теперь он есть и у нас! Все виды лечения для детей в Казахстане оказываются бесплатно, по современным мировым протоколам», - рассказала внештатный главный онколог МЗ РК, председатель правления АО «КазНИИ онкологии и радиологии», доктор медицинских наук Диляра Кайдарова.

Онкологическое заболевание у ребенка довольно трудно обнаружить. Поэтому

родителям необходимо быть очень внимательными к состоянию здоровья своих детей. Нужно помнить, что эффективность терапии рака зависит от своевременной постановки диагноза.

«Опухоли почек можно выявить на УЗИ. Сейчас в течение месяца каждый ребенок должен проходить скрининг в поликлинике. За счет этих скринингов можно выявлять болезнь на ранней стадии. Женщина должна следить за собой, обязательно проходить ультразвуковой скрининг во время беременности», - отметила онколог.