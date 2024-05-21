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    10:42, 21 Май 2024 | GMT +6

    Онкослужба изменится в Казахстане

    Онкослужба изменится в Казахстане
    Фото: freepik.com

    О мерах по модернизации онкослужбы рассказали в Минздраве РК, передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство.

    Новый центр ядерной медицины на западе страны

    Одним из приоритетных методов диагностики онкологических и других заболеваний является позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), совмещенная с компьютерной томографией (КТ). В настоящее время в Казахстане функционируют 7 центров с 10 аппаратами ПЭТ/КТ в Астане, Алматы, Семее и Шымкенте. Для расширения доступности ПЭТ-исследований планируется открыть дополнительный центр ядерной медицины на западе страны.

    Расширение производства отечественных радиофармпрепаратов

    В ближайшие годы планируется расширение производства радиофармпрепаратов (РФП). С 2008 года в стране производится только один универсальный РФП — фтордезоксиглюкоза. Планируется наладить производство еще шести видов РФП, что позволит значительно расширить возможности диагностики и лечения злокачественных опухолей, а также заболеваний в области кардиологии и неврологии.

    Дополнительные койки для радионуклидной терапии

    Особое внимание будет уделено доступности радионуклидной терапии. В настоящее время она проводится только при заболеваниях щитовидной железы на базе Центра ядерной медицины и онкологии в Семее. В перспективе планируется открытие дополнительных коек для радионуклидной терапии в Астане на базе Национального научного онкоцентра.

    Прозрачное распределение очередности

    Также планируется создание единого координирующего центра для обеспечения прозрачного распределения очередности на ПЭТ-исследования и радиойодтерапию, что позволит эффективнее организовать и обеспечить доступность медицинских услуг для всех граждан.

    Теги:
    Здравоохранение Казахстанцы Здоровье Больница Врачи Рак Онкология Минздрав РК
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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