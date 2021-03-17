Онкологов не хватает в Казахстане – Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о работе по расширению информированности населения о скрининге с привлечением к этой работе региональных центров ЗОЖ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Онкологи Казахстана проводят активную работу по расширению информированности населения о скрининге с привлечением профильных специалистов на уровне поликлиник, путем проведения «дней открытых дверей», круглых столов, вебинаров и информационных акций. В 2021 году запланировано проведение более 1000 мероприятий в рамках Всемирного дня борьбы с раком, месячника осведомленности о раке молочной железы, шейки матки, колоректального рака, Всемирного дня борьбы с ВПЧ, плана к 30-летию Независимости Казахстана и др. В рамках Комплексного плана проводится мониторинг мероприятий по повышению информированности населения по профилактике онкопатологии», - сказал Алексей Цой в своем ответе на депутатский запрос.

В результате, по итогам 2020 года, уровень информированности населения о симптомах онкозаболеваний составил 75,1%, по методам диагностики - 87,7%.

«По рассмотрению вопроса о привлечении профильных специалистов на уровень поликлиник. Одним из факторов снижения уровня выявления является недостаточная обеспеченность первичной медицинской помощи профильными специалистами. Несмотря на предпринимаемые усилия и регулярное проведение подготовки специалистов онкологов, дефицит кадров сохраняется в регионах, особенно в сельской местности. На начало 2021 года по республике дефицит врачей-онкологов составляет 37% (абс. число 491). С целью улучшения ситуации продолжается активная работа по подготовке кадров и привлечению молодых специалистов», - отметил министр.

«Ожидаемый выпуск специалистов онкологов (резиденты) в 2021 и 2022 году – по 12 человек, в 2023 году – 70 человек. Наряду с этим, Комплексным планом предусмотрена разработка и внедрение мотивационного компонента (поощрение) для повышения эффективности выявления онкопатологии на ранних стадиях профильными специалистами. Данное внедрение планируется утвердить приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан в 2021 году», - заключил А. Цой.