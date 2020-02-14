Онкологов надо направлять за рубеж для изучения лучших практик – аким Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков рассказал, как в регионе планируют бороться с ростом числа случаев онкологии и инсульта, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Хорошие перспективы обещает открытие онкоцентра в Павлодаре, где работают высококвалифицированные врачи, но такие же сильные онкологи должны работать в первичной медико-санитарной помощи», - сказал аким Павлодарской области Абылкаир Скаков в ходе отчёта перед населением Павлодарской области во Дворце культуры имени Естая.

Ещё на уровне первичной помощи необходимо предупреждать рак или выявлять его раннюю стадию, напомнил глава региона.

«Чтобы улучшить ситуацию с ранней диагностикой заболеваний и онконастороженностью населения, необходимо принять следующие меры по стимулированию врачей: обеспечить их социальными пакетами, освободить от выполнения функций, напрямую не связанных с деятельностью онколога и направлять врачей за рубеж для изучения лучших практик», - отметил А. Скаков.