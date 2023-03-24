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    Онколог назвал способ снизить смертность от рака толстой кишки

    24 Марта 2023, 21:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня колоректальный рак занимает второе место по смертности у взрослых людей в Алматы. По мнению врачей, предупредить болезнь можно своевременной профилактикой. О важности прохождения онкоскринингов рассказал главный врач Алматинского онкологического центра Нурсултан Избагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Рак толстой и прямой кишки является чрезвычайно распространенным заболеванием. Вероятность развития рака повышает, прежде всего, наследственная предрасположенность. К факторам риска также относятся все хронические воспалительные заболевания кишечника, вызванные неправильным питанием и доброкачественные новообразования. Тем, у кого присутствует хотя бы один из этих факторов, нужно немедленно обратиться к гастроэнтерологу, чтобы как можно раньше начать наблюдение», - отметил Нурсултан Избагамбетов.

    Ежегодно Фонд социального медицинского страхования предусматривает финансирование на прохождение профилактических медицинских осмотров, в том числе на скрининги по выявлению онкозаболеваний.

    «В 2023 году на прохождение онкоскринингов по Алматы Фонд выделил более 1,9 млрд тенге, в том числе на выявление колоректального рака – около 204,9 млн тенге», - поделился директор алматинского филиала Фонда медстрахования Тлеухан Абилдаев.

    Как отмечает онколог Нурсултан Избагамбетов, чаще всего с заболеванием сталкиваются люди в возрасте старше 50 лет. Именно поэтому скрининг на выявление рака толстой и прямой кишки в Казахстане проводится в возрасте 50-70 лет.

    «Ежегодно в Алматы проходят скрининг на данную патологию более 100 тысяч мужчин и женщин. Всем мужчинам и женщинам целевой группы проводят иммунохимическое исследование кала на скрытую кровь экспресс-методом. Это позволяет получить результат в течение 3-5 минут, без участия медицинского работника. Оценка теста проводится только медицинским работником. При положительном анализе кала на скрытую кровь необходимо провести эндоскопическое обследование толстой кишки, но от которого, к сожалению, многие пациенты отказываются», - добавил онколог.

    В дальнейшем у таких пациентов подтверждается злокачественное новообразование лишь на 3-4 стадии, когда начинаются первые болевые ощущения. А четвертую стадию вылечить уже практически невозможно. Поэтому онколог в очередной раз напоминает, что важно вовремя диагностировать колоректальный рак, чтобы, в идеале, успеть «поймать» коварное заболевание в начальной стадии. А для этого имеется только один выход – пройти обследование.

    Скрининг проводится в рамках пакета ОСМС в поликлинике по месту жительства и не занимает много времени, но позволяет спасти жизнь от злокачественной опухоли. А если вы заметили у себя кровь и слизь при дефекации, склонность к запорам или чередование запоров и поносов, общую слабость, утомляемость, бледность кожи, необходимо сразу же обратиться к терапевту, хирургу или онкологу, советуют врачи.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Здравоохранение Общество Здоровье
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