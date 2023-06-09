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Онколог из Алматы назвал риски развития опухолей головы и шеи

Редактор:  
Зифа Хабирова
9 Июня 2023, 12:55
Онколог из Алматы назвал риски развития опухолей головы и шеи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Лечение опухолей головы и шеи зависит от типа и стадии заболевания. Оно может включать хирургическое удаление опухоли, лучевую терапию, химиотерапию и другие методы. Раннее обнаружение и лечение опухолей головы и шеи является ключевым фактором для успешного исхода заболевания, передает МИА «Казинформ».

По словам врача Алматинского онкологического центра Самал Тойынбековой в общей структуре онкологической заболеваемости по Алматы за 5 месяцев 2023 года они составляют 6,0%.

«Боль в горле, охриплость голоса, онемение лица – такие, вроде бы, обычные симптомы, если они сохраняются в течение нескольких недель, могут быть признаками злокачественных новообразований головы и шеи», - отмечает Самал Тойынбекова.

Одним из самых распространенных типов опухолей головы и шеи является рак кожи. Это заболевание может возникнуть на любой части тела, но чаще всего поражает кожу головы, лица и шеи. Факторы риска включают длительное воздействие ультрафиолетовых лучей, генетическую предрасположенность и другие факторы.

Другим типом опухолей головы и шеи является рак гортани. Это заболевание может возникнуть в голосовых связках, гортани или других органах дыхательной системы. Факторы риска включают курение, употребление алкоголя, инфекции и другие факторы.

Опухоли головного мозга также могут возникнуть в различных областях мозга и спинного мозга. Эти опухоли могут быть злокачественными или доброкачественными и могут привести к различным симптомам, включая головные боли, тошноту, рвоту, изменения зрения и другие.

Другие типы опухолей головы и шеи включают опухоли слюнных желез, опухоли щитовидной железы, опухоли носа и околоносовых пазух, опухоли глаза и другие.

Лечение опухолей головы и шеи зависит от типа и стадии заболевания. Оно может включать хирургическое удаление опухоли, лучевую терапию, химиотерапию и другие методы. Раннее обнаружение и лечение опухолей головы и шеи является ключевым фактором для успешного исхода заболевания.

Точно установить причину появления опухолей пока не удалось. Однако известны некоторые факторы, которые увеличивают риск развития опухолей головы и шеи. Прежде всего к ним относятся курение и употребление алкоголя. Если человек курит долго (более 40 лет) и много (более 25 сигарет в день), вероятность заболеть раком гортани, глотки, дна полости рта и т. д. у него в 40 раз выше, чем у некурящего.

Спровоцировать возникновение опухоли могут также некоторые заболевания, особенно вирусно-инфекционные: поражение вирусом папилломы человека, герпеса, которые протекают в виде хронических воспалительных заболеваний, таких как ларингит, трахеит, фарингит. Важное значение имеет контакт с канцерогенными факторами, а также работа на вредных производствах (при длительном контакте с асбестом, угольной и древесной пылью, никелем, серной кислотой, формальдегидом и изопропиловым спиртом, радиоактивными веществами).

«Наличие заболевания у ближайших кровных родственников (родители, братья и сестры или дети) увеличивает риск развития опухолей головы и шеи в два раза. Особенно наследственная предрасположенность отмечается при раке щитовидной железы», - рассказывает онколог.

Врач подытожил, что регулярные осмотры у врача могут помочь выявить заболевания на ранних стадиях и предотвратить серьезные последствия.


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